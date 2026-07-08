Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Как Аржентина и Меси трепериха, но отстраниха Египет (ВИДЕО) Отново магията на Лео Меси

Невиждан обрат изпрати Аржентина на четвъртфинал на световното първенство по футбол.

Световните шампиони победиха Египет с 3:2, въпреки че изоставаха до 79-ата минута с 0:2.

Лионел Меси се погрижи да няма сензация, въпреки че през първото полувреме пропусна дузпа за рекорден 4-ти път на Мондиал.

Снимка: Reuters

Преди това Ибрахим беше дал преднина на египтяните, които в средата на втората част покачиха на 2:0 с гол на Зико. Меси развали очертаващия се празник на Египет, като направи асистенция за Ромеро и вкара изравнителния гол в рамките на 4 минути - между 79-ата и 83-ата.

Съотборникът му Енцо Фернандес подпечата първия в историята пълен обрат от 0:2 в редовното време на мач от елиминациите на световно първенство.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.