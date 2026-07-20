Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 106 минути. Един удар. Вечна слава. Как Феран Торес преодоля депресията? Снимка: Reuters

Испания триумфира със световната титла на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада, след като победи Аржентина с гол на Феран Торес в 106' на продълженията. Попадението донесе едва втората световна титла в историята на "Ла Фурия Роха" и превърна резервата Торес в национален герой.

Но пътят до този исторически момент започва далеч от светлините на финала - в академията на Валенсия.

Още като юноша Феран Торес впечатлява с таланта си и бързо достига до първия отбор. През декември 2017 г. дебютира в Ла Лига срещу Ейбар, превръщайки се в първия футболист, роден през XXI век, който играе в испанския елит.

Само две години по-късно отбелязва първия си гол в Шампионската лига и става най-младият реализатор на Валенсия в турнира. Сред рекордите му е и този за най-млад футболист с 50 мача в Ла Лига за клуба.

Неслучайно получава прозвището „Акулата“ - символ на неговата непримиримост, хищнически инстинкт пред гола и постоянна жажда за победа.

През 2020 г. Манчестър Сити привлича испанския талант срещу 23 милиона евро. Под ръководството на Пеп Гуардиола Торес бързо се адаптира към английския футбол, отбелязва първия си гол за клуба срещу Бърнли и записва впечатляващи изяви в Шампионската лига. Там поставя още едно постижение, превръщайки се в най-младия испанец, отбелязал в три поредни мача от турнира.

Снимка: Reuters

В началото на 2022 г. Барселона вади 55 милиона евро плюс бонуси за подписа му, а освобождаващата му клауза е фиксирана на внушителния 1 милиард евро.

Началото на престоя му на "Камп Ноу" обаче не е лесно. Силната конкуренция в лицето на Усман Дембеле, Рафиня и Роберт Левандовски често го оставя на резервната скамейка.

Именно тогава идва най-трудният период в кариерата му. В откровено интервю Торес признава, че е попаднал в „бездънна яма“ и е потърсил помощ от спортен психолог. Решението се оказва повратна точка.

„Да посещаваш психолог ще се превърне в нормална необходимост във футбола.“

След като възвръща увереността си, Торес се завръща по-силен от всякога. Следващите два сезона са най-успешните в кариерата му - печели Ла Лига, Купата на краля, където става голмайстор на турнира, и Суперкупата на Испания.

С националния отбор дебютира през 2020 г., а година по-късно завършва като голмайстор в Лига на нациите. През 2024 г. става европейски шампион с Испания, а две години по-късно записва името си със златни букви в историята на световния футбол. Голът му срещу Аржентина във финала снощи носи световната титла на Испания и превръща момчето от Валенсия в легенда.

Снимка: Reuters

Извън терена Торес също използва популярността си за добри каузи. Той подкрепя организации за защита на животните и участва в инициативи за ограничаване на пластмасовите изделия за еднократна употреба.

Любопитен факт е, че Феран Торес е роден на 29 февруари 2000 г. - дата, която му позволява да празнува рождения си ден в календара само веднъж на четири години.

Автор: Кристияна Христова