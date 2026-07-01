Мбапе vs. Меси - Битката за

Лео Меси започна световното първенство, сякаш не го интересува нещо - мачове, възраст или сбогуване.
Капитанът на Аржентина води класацията на голмайсторите на Мондиал 2026 с шест гола само в три мача, средно по два гола на мач, което го поставя пред всички останали в надпреварата за "Златната обувка".
Зад него са Килиан Мбапе и Арлинг Холанд.
Ето ги най-добрите реализатори на световното първенство през 2026 г.
Лионел Меси (Арж) — 6 гола
Килиан Мбапе (Фр) – 6
Арлинг Холанд (Нор) – 5
Винисиус (Браз) – 4
Усман Дембеле (Фр) - 4
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.