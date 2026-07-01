Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мбапе vs. Меси - Битката за "Златната обувка" Кой ще я спечели? Снимка: Reuters

Лео Меси започна световното първенство, сякаш не го интересува нещо - мачове, възраст или сбогуване.

Капитанът на Аржентина води класацията на голмайсторите на Мондиал 2026 с шест гола само в три мача, средно по два гола на мач, което го поставя пред всички останали в надпреварата за "Златната обувка".

Зад него са Килиан Мбапе и Арлинг Холанд.

Ето ги най-добрите реализатори на световното първенство през 2026 г.

Лионел Меси (Арж) — 6 гола

Килиан Мбапе (Фр) – 6

Арлинг Холанд (Нор) – 5

Винисиус (Браз) – 4

Усман Дембеле (Фр) - 4

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.