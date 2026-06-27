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Световно първенство по футбол 2026

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Милиони плакаха с тях - супергероите на Мондиал 2026

Тримата вратари, които откраднаха шоуто от Меси и Роналдо

Милиони плакаха с тях - супергероите на Мондиал 2026
 Снимка: Reuters

Докато светът се вълнуваше дали това ще бъде последното световно първенство на Лионел Меси и Кристиано Роналдо, други герои на турнира се появиха от най-неочакваното място – вратите на аутсайдерите.

Возиня – човекът, който спря Испания

40-годишният вратар на Кабо Верде Возиня влезе в историята още в първия мач. Срещу един от фаворитите – Испания – той спаси всичко възможно и помогна на отбора си да измъкне сензационно 0:0.

След последния съдийски сигнал камерите уловиха сълзите му. До сутринта светът вече знаеше името му. Социалните му мрежи избухнаха, а милиони фенове се влюбиха в историята на момчето, отгледано от баба си.

Снимка: Reuters

Но „Возиня-манията“ едва започвала: 9 дни след мача, вратарят има почти 16 милиона последователи! Бие в това отношение легендарния вратар на германския национален отбор Мануел Нойер...

Елой Ром – стената на Кюрасао

Няколко дни по-късно дойде ред на вратаря на Кюрасао Елой Ром.

Снимка: Reuters

След тежко поражение от Германия никой не очакваше чудо срещу силния Еквадор. Но Ром направи 15 спасявания и изведе отбора си до героично 0:0. „Чувствах се непобедим“, призна той след мача. Само за часове неизвестният за мнозина страж се превърна в сензация.

Алиреза Бейранванд – сбъднатата мечта

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За разлика от останалите двама, иранският вратар вече беше познато име. Но именно на това първенство получи световното признание, което толкова дълго го беше заобикаляло. Историята му звучи като филм: син на овчар, избягал от дома си на 15 години, спал по улиците на Техеран и работил какво ли не, за да преследва мечтата си да стане футболист.

Срещу Белгия той избухна със серия от невероятни спасявания и донесе безценно равенство на Иран. Светът най-накрая видя не само страхотния вратар, но и човека зад ръкавиците.

Защо феновете ги обикнаха?

На Мондиал 2026 трима вратари спряха футболните гиганти и показаха, че мечтите нямат възраст или националност. Именно затова Возиня, Ром и Бейранванд се превърнаха в символите на турнира.

Историческо! Кабо Верде продължава към елиминациите!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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