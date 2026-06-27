Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Милиони плакаха с тях - супергероите на Мондиал 2026 Тримата вратари, които откраднаха шоуто от Меси и Роналдо Снимка: Reuters

Докато светът се вълнуваше дали това ще бъде последното световно първенство на Лионел Меси и Кристиано Роналдо, други герои на турнира се появиха от най-неочакваното място – вратите на аутсайдерите.

Возиня – човекът, който спря Испания

40-годишният вратар на Кабо Верде Возиня влезе в историята още в първия мач. Срещу един от фаворитите – Испания – той спаси всичко възможно и помогна на отбора си да измъкне сензационно 0:0.

След последния съдийски сигнал камерите уловиха сълзите му. До сутринта светът вече знаеше името му. Социалните му мрежи избухнаха, а милиони фенове се влюбиха в историята на момчето, отгледано от баба си.

Снимка: Reuters

Но „Возиня-манията“ едва започвала: 9 дни след мача, вратарят има почти 16 милиона последователи! Бие в това отношение легендарния вратар на германския национален отбор Мануел Нойер...

Елой Ром – стената на Кюрасао

Няколко дни по-късно дойде ред на вратаря на Кюрасао Елой Ром.

Снимка: Reuters

След тежко поражение от Германия никой не очакваше чудо срещу силния Еквадор. Но Ром направи 15 спасявания и изведе отбора си до героично 0:0. „Чувствах се непобедим“, призна той след мача. Само за часове неизвестният за мнозина страж се превърна в сензация.

Алиреза Бейранванд – сбъднатата мечта

За разлика от останалите двама, иранският вратар вече беше познато име. Но именно на това първенство получи световното признание, което толкова дълго го беше заобикаляло. Историята му звучи като филм: син на овчар, избягал от дома си на 15 години, спал по улиците на Техеран и работил какво ли не, за да преследва мечтата си да стане футболист.

Срещу Белгия той избухна със серия от невероятни спасявания и донесе безценно равенство на Иран. Светът най-накрая видя не само страхотния вратар, но и човека зад ръкавиците.

Защо феновете ги обикнаха?

На Мондиал 2026 трима вратари спряха футболните гиганти и показаха, че мечтите нямат възраст или националност. Именно затова Возиня, Ром и Бейранванд се превърнаха в символите на турнира.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.