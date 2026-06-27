Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Рапсодията на Усман Дембеле (ВИДЕО) Празник за "петлите"

Усман Дембеле отбеляза първия си хеттрик за френския национален отбор, наказвайки Норвегия на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

В последния кръг от груповата фаза звездата на ПСЖ отбеляза три от четирите гола за „петлите“, като му отне малко повече от половин час, за да го направи.

Той е първият играч, отбелязал хеттрик през първото полувреме на мач от Мондиал след Олег Саленко (Рус) срещу Камерун през 1994 г. Само четирима други в историята са успели да го направят: Гари Линекер през 1986 г., Герд Мюлер през 1970 г., Ерик Пробст през 1954 г. и Густав Ветерстрьом през 1938 г.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.