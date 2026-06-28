Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кой, ако не той! Лионел Меси с нов рекорд Снимка: Reuters

19 гола на световни първенства, 6 на Мондиал 2026, първият в историята, който вкарва в седми пореден мач на планетарен шампионат.

Да! Това е Лионел Меси. Арежентинецът влезе като резерва в протоколния мач срещу Йордания (3:1) и за пореден път пренаписа историята на световния футбол.

Снимка: Reuters

Аржентина завърши груповата фаза на световното първенство с пълен актив от девет точки след победа с 3:1 над Йордания. Въпреки че двубоят нямаше значение за крайното класиране, той се превърна в поредната сцена за исторически момент на Лионел Меси.

Рецитал

Световните шампиони поведоха в 18'а чрез Джовани Ло Селсо, който реализира пряк свободен удар. В 31' Лаутаро Мартинес удвои от дузпа, отсъдена след намеса на ВАР.

След почивката световните шампиони продължиха да контролират събитията на терена, но Йордания успя да върне едно попадение. Муса Ал-Тамари завърши отлична атака и намали резултата на 2:1, записвайки почетен гол за своя тим на Мондиал 2026.

Снимка: Reuters

Голямото събитие настъпи с появата на Лионел Меси. Аржентинската звезда започна мача на резервната скамейка, но след влизането си моментално оживи играта на своя отбор. В 80' Меси изпълни брилянтно пряк свободен удар и оформи крайното 3:1.

Попадението беше негово 19-о на световни първенства, с което легендарният капитан отново затвърди мястото си сред най-великите футболисти в историята на играта.

С успеха Аржентина приключи груповата фаза с три победи от три мача и уверено гледа към елиминациите, където ще се изправи срещу Кабо Верде.

ФАКТФАЙЛ

* Лионел Меси стана първият играч в историята на световните първенства, който отбеляза в седем поредни мача. 39-годишният нападател на националния отбор на Аржентина вкара гол в мача срещу Йордания (3:1) в третия кръг на Световното първенство през 2026 г.

* В първия кръг той заби хеттрик на Алжир (3:0), а във втория се разписа два пъти срещу Австрия (2:0).

* На Мондиал 2022 отбеляза срещу Франция на финала (3:3, 4:2 с дузпи), Хърватия (3:0), Нидерландия (1:1, 5:3 с дузпи) и Австралия (2:1).

* Меси надмина французина Жюст Фонтен (голове в 6 поредни мача на СП през 1958 г.) и бразилеца Жаирзиньо (голове в 6 поредни мача на СП през 1970 г.).

* 39-годишният ас вече има 19 гола на световно първенство. При победата с 2:0 над Австрия Лео отбеляза два пъти, с което счупи рекорда на Мирослав Клозе и увеличи броя на головете си на СП до 18. Клозе и французинът Килиан Мбапе, който го изравни с по 16 гола, делят второто място при голмайсторите на Мондиали.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.