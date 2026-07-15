Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж рекордите на Испания - Франция 2:0 (ВИДЕО) Лапорт, Оярсабал, Руис, Мерино и Ямал все още не познават загубата на световно или европейско първенство

Испания се класира за финала на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада след победа с 2:0 над Франция и записа серия от исторически постижения, които затвърждават статута ѝ на големия фаворит за титлата.

Европейският шампион вече е в 37 поредни мача без загуба, с което изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без поражение сред европейските национални отбори.

Още по-впечатляваща е статистиката на няколко испански национали. Аймерик Лапорт (22 мача), Микел Оярсабал (20), Фабиан Руис (16), Микел Мерино (14) и Ламин Ямал (14) все още не познават загубата на световно или европейско първенство. Последният е безупречен и като титуляр – 12 старта и 12 победи.

Испания постави и нов рекорд на световни финали, превръщайки се в първия отбор, който запазва суха мрежа в шест мача в рамките на един турнир.

Любопитните тенденции също остават в сила. Носителят на „Златната топка“ никога не е печелил световната титла в същата година, което сложи край на надеждите на Франция и Усман Дембеле. Преди втория полуфинал статистиката не е в полза и на Англия и Аржентина – досега световен шампион не е ставал отбор с чуждестранен селекционер, нито тим, започнал турнира като №1 в ранглистата на ФИФА.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.