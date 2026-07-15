Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Продадоха колите си заради Меси: така изглежда любовта на Аржентина към футбола А ако "албиселесте" стигне до финала?

За да видят отбора на Лео Меси и Лионел Скалони, някои аржентинци продават коли, теглят кредити и изплащат дългове... После започват отначало.

Отидох 2,5 часа преди мача с Швейцария, за да разбера какво движи тези хора. Какво кара някого да жертва толкова много за 90 минути футбол?, пише Владимир Иванов за sports.ru.

„Продадох моя Volkswagen Gol Trend от 2014 г. за 6000 долара. Жена ми не е доволна.“

Намирането на истински аржентински истории не беше лесно. Много от феновете в небесносини фланелки се оказаха американци или хора с аржентински корени. Повечето аржентинци, стигнали до САЩ, бяха финансово стабилни.

Снимка: sports.ru

Фернандо от Кордоба разказва: „Родителите ми помогнаха с билетите, а имаме роднини тук. Не ми се наложи да жертвам всичко. Но съм чувал много истории. Хората, които рискуват най-много, обикновено го правят за груповата фаза. Плейофите са неизвестност. Аз лично не бих продал нищо за футбол.“

Но други са готови.

Друг Фернандо вече е продал колата си. „Да, направих го. Дадох Volkswagen Gol Trend от 2014 г. за 6000 долара. Жена ми не е щастлива. Но ще спечеля пари за друга кола. Може никога повече да не видя Меси на световно първенство. За мен Лео и Марадона са светци.“

Снимка: sports.ru

„Живеехме в хостели и евтини хотели. Пътувахме постоянно и той се измори. Но един ден ще разбере какво е преживял. Видя головете на Меси за Аржентина.“

Друг фен дори напуснал работата си: „Шефът ми отказа отпуск. Просто не отидох. Исках да видя Меси. Той е най-великият спортист на всички времена.“

Млади фенове от Буенос Айрес показват малки татуировки с номера на Меси. „Когато Лео приключи, ще си направим огромни татуировки на гърбовете. Марадона е легенда за нашите родители, но ние сме живели с Меси.“

За всички е ясно, че за аржентинците футболът е смес от памет, идентичност и вяра.

Снимка: sports.ru

Емилиано от Буенос Айрес обобщава: „Ако не си аржентинец, е трудно да разбереш колко важен е футболът за нас. Смесете религия и политика – и пак футболът ще остане нещо специално.“

А ако Аржентина стигне до финала? Феновете вече показаха, че са готови на всичко. Този път обаче може би дори продажбата на кола няма да е достатъчна...

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.