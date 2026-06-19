Вижте още веднъж: Зверската контузия на Канада - Катар 6:0 (ВИДЕО)
Фрактура помрачи първата победа на канадците на световно първенство
Вижте още веднъж: Зверската контузия на Канада - Катар 6:0
Тежки сцени на Мондиал 2026. Ужасна контузия, сълзи от шока и бой между резервните футболисти белязаха победата на Канада с 6:0 над Катар.
Звездата на домакините Исмаел Коне се срина на терена в 51-ата минута след грубо нарушение. И веднага щом стана ясно, че вероятно кракът му е счупен, телевизионните оператори решиха да не показват повторения.
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