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Световно първенство по футбол 2026

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Вижте още веднъж: Зверската контузия на Канада - Катар 6:0 (ВИДЕО)

Фрактура помрачи първата победа на канадците на световно първенство

Вижте още веднъж: Зверската контузия на Канада - Катар 6:0

Тежки сцени на Мондиал 2026. Ужасна контузия, сълзи от шока и бой между резервните футболисти белязаха победата на Канада с 6:0 над Катар.

Звездата на домакините Исмаел Коне се срина на терена в 51-ата минута след грубо нарушение. И веднага щом стана ясно, че вероятно кракът му е счупен, телевизионните оператори решиха да не показват повторения. 

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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