Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Зверската контузия на Канада - Катар 6:0 (ВИДЕО) Фрактура помрачи първата победа на канадците на световно първенство

Вижте още веднъж: Зверската контузия на Канада - Катар 6:0

Тежки сцени на Мондиал 2026. Ужасна контузия, сълзи от шока и бой между резервните футболисти белязаха победата на Канада с 6:0 над Катар.

Звездата на домакините Исмаел Коне се срина на терена в 51-ата минута след грубо нарушение. И веднага щом стана ясно, че вероятно кракът му е счупен, телевизионните оператори решиха да не показват повторения.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.