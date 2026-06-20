Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте отново: Как Парагвай "стегна куфарите" на Турция от Мондиал 2026 (ВИДЕО) В исторически мач за футбола като цяло

Футболният тим на Турция ще се прибере безславно у дома, след като загуби двата си мача в груповата фаза на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

В първата среща югоизточните ни съседи паднаха от Австралия, а тази нощ (20 юни) Парагвай ги победи, въпреки че турците играха с човек повече цяло полувреме.

Голът в Калифорния бе само един - на Матиас Галарса от Парагвай в 64-ата секунда.

Снимка: Reuters

Мачът пък ще се запомни с исторически първи червен картон заради правилото "Винисиус".

Получи го Мигел Алмирон, който покри устата си с ръка, докато говори с турски футболист.

Турция ще има още един шанс да се реваншира на феновете - срещу САЩ. Парагвай пък играе срещу Австралия за второто място. И двата мача са на 26 юни от 5:00 ч. сутринта българско време.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.