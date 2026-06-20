В исторически мач: 10 от Парагвай изхвърлиха Турция от Мондиал 2026
Първи червен картон за прикриване на устата на футболист
Парагвай скърши мечтите на Турция и с 10 човека цяло второ полувреме удържа победата с 1:0, като отне шансовете на югоизточните ни съседи да участват в елиминациите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.
В мача в Калифорния видяхме и първия червен картон заради покриване на устата на футболист. Получи го Мигел Алмирон от Парагвай. А единственото попадение падна в 64-ата секунда и бе дело на Матиас Галарса.
Развоят на срещата е добре дошъл за тима на САЩ, който е сигурен участник в 1/16-финалите, след като по-рано победи Австралия с 2:0.
Първо полувреме
Парагвай изненада всички с гол още в първите секунди. Матиас Галарса стреля точно след грешка при изчистването на топката от страна на защитата на Турция. Той вкара в 64-ата секунда.
Попадението доведе до натиск на югоизточните ни съседи.Те бомбардираха вратата на съперниците си, но без успех.
В самия край на полувремето се стигна до исторически червен картон. Футболистите се спречкаха в средата на терена след нарушение, а съдят бе привикан да погледне ситуацията на монитора. Видя се, че Мигел Алмирон от Парагвай покрива устата си, докато говори с турски футболист.
Това е първи червен картон заради подобно нарушение в правилата. То бе въведено след спора между Винисиус от Реал Мадрид и Джанлука Престиани от Бенфика в мач от Шампионската лига. Тогава бразилецът се оплака от расизъм, но съперника му бе покрил устата си с тениска.
Второ полувреме
Въпреки численото предимство на Турция, тимът не можеше да намери правилния удар към вратата на Парагвай.
Натискът бе жесток, а южноамериканците го парираха с добра защита и действията на вратаря Орландо Хил.
Стигна се и до няколко прекъсвания за схващания на футболисти на Парагвай, които допълнително изнервиха ситуацията, но в крайна сметка южноамериканците са крайните победители.
Групата
В другия мач от групата САЩ победи Австралия с 2:0 и така събра пълен актив от точки. Това гарантира на тима сигурно участие в елиминациите.
Парагвай и Австралия имат по 3 точки, а Турция е с 0.
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