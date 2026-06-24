Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Валери Генов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Води ли Анчелоти война с талант на Бразилия на световното? Едва 26 минути за Ендрик на терените на Мондиала Снимка: Reuters

Социалните мрежи врят и кипят заради националния отбор на Бразилия. Причината не е "избухването" на някой от "Селесао", нито великолепните резултати на отбора.

Вдъхновението на шегаджиите идва от липсата на минути за един от големите таланти на бразилската селекция - Ендрик.

19-годишният нападател се очакваше да бъде едно от големите открития на Мондиала, но Карло Анчелоти го "пази" за други битки.

Само 26 минути

От началото на световното Ендрик има едва 26 минути срещу Хаити при вече предрешен резултат. Стигна се до там да отбележи, но голът не беше зачетен заради засада. Той остана на пейката срещу Мароко и следствие на тези два мача световните медии задават въпроса: Има ли ли Анчелоти личен конфликт с Ендрик?

Снимка: Reuters

Талантът от Тагуатинга беше закупен от Реал Мадрид през 2024 от Палмейрас и в първия си сезон - 2024/2025, когато треньор на "кралете" беше Карло Анчелоти, той изигра 37 мача и вкара 7 гола.

Младокът беше титуляр само веднъж в Шампионската лига и 3 пъти в Ла Лига. Още тогава се заговори, че Анчелоти недолюбва Ендрик и критикуваха италианеца за липсата на минути за таланта. Впоследствие Чаби Алонсо също реши, че няма смисъл да забива нападателя на пейката за миналия сезон и той беше отдаден под наем в началото на годината. В Олимпик Лион той направи фурор и очаквано получи повиквателна за световното.

Сега татко Карло е поставен под огромен натиск защо не пуска в игра Ендрик. Попитан преди мача с Шотландия дали 19-годишният няма да започне като титуляр, Анчелоти отговори: "Може да играе. Той има качествата. Забелязвам, че феновете ме притискат да го пускам, но да не забравяме, че вече имаме и Неймар. Тогава за кого ще натискат - за Неймар или Ендрик?

Снимка: Reuters

Говори футболистът

След малкото минути срещу Хаити, Ендрик отговори на въпроса има ли конфликт със селекционера: "Изкарах година в Реал Мадрид с него и благодаря на Господ, че успях да изиграя много мачове. Няма значение дали са били 5, 10 или 15 минути. Той знае на какво съм способен. Той е страхотен треньор и има глава на раменете си. Благодаря на Господ, че е тук, защото е невероятен наставник."

Въпреки думите на Ендрик, меметата и колажите в социалните мрежи са "под пара" и не спират да бъдат безкрайно популярни преди последния мач от групата на Бразилия срещу Шотландия. Представяме ви малка част от тях:

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