Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След критиките: Бразилия се развихри срещу Хаити на Мондиал 2026 Близо 70 000 на стадиона във Филаделфия гледаха победата Снимка: Reuters

Бразилия отговори на критиките след равенството 1:1 срещу Мароко в първия си мач от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мекиско и във втората среща в програмата победи дебютанта Хаити с 3:0.

Класата на "Селесао" си личеше на терена, а селекционерът Карло Анчелоти направи само две промени в състава - Матеус Куня започна срещата вместо Игор Тиаго, а Данило замени Роджър Ибанес.

68 324 зрители изпълниха стадиона във Филаделфия, за да гледат победата.

Головете

Попаденията паднаха през първото полувреме във вратата на познатия у нас от изявите си с Царско село вратар на Хаити Джони Пласид.

Снимка: Reuters

В 22-ата минута звездата на Реал Мадрид Винисиус Джуниор отправи удар, вратарят се намеси, но топката попадна в Матеус Куня, който не сбърка за 1:0.

Същият бе героят и в 36-ата минута. Тогава отново футболистът на Манчестър Юнайтед вкара след комбинация в Винисиус.

Звездата на Реал пък сам се разписа за 3:0 в добавеното време на първата част.

Снимка: Reuters

Второ полувреме

Бразилия продължи да налага темпото си и през вторите 45 минути, но в доста по-лежерно темпо.

В началото на частта тимът на Хаити имаше претенции за дузпа, която не бе отсъдена.

Габриел Мартинели уцели гредата в средата на второто полувреме, а гол на Ендрик бе отменен заради засада.

Снимка: Reuters

Бразилия продължава похода си към шестата световна титла, докато Хаити със сигурност ще си тръгне след последния мач от груповата фаза.

В по-ранната среща днес Мароко прибави още 3 точки след победа над Шотландия с 1:0.

Бразилия и Мароко са с по 4 точки, Шотландия има 3, а Хаити - 0.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.