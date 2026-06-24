Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вратар от Първа лига взе тениската на Винисиус. Вижте какво направи с нея! (СНИМКА) Жест, който ще се помни дълго Снимка: Reuters

Хаити преживя своя Мондиал 2026, като след де загуби тимът няма точка и няма до продължи към елиминациите, но пък ще запази гордостта и добрите спомени.

А едно момче завинаги ще пази фланелката на любимия си футболист Винисиус и жеста на баща си - бившия вратар на Царско село Джони Пласид.

Неговото действие след мача на Хаити с Бразилия, стопли сърцата на света.

Кариерата

Всъщност Пласид игра за Царско село в периода, когато тимът бе в Първа лига. Той бе под рамката на вратата от 2019 до 2021 г. и взе участие в 48 мача. След това премина във френския втородивизионен Бастия.

Снимка: Reuters

Въпреки че е роден във Франция, той е национал на Хаити от 2011 г. насам и е основен вратар на тима на световното в САЩ, Канада и Мексико.

Пласид игра в двата мача на своя тим, като няма как сблъсъкът с Бразилия да не е бил вълнуващ.

Подаръкът

В мача Хаити загуби с 0:3 - два гола на Матеус Куня и един на Винисиус.

Снимка: Reuters

След мача звездата на Реал Мадрид поздрави вратаря по правилата на феърплея, а Пласид поиска тениската му и я получи.

След това изтича на трибуните и я даде на сина си, който изгледа мача на живо. Жестът на вратаря впечатли дори изявени футболни специалисти като Фабрицио Романо. "Най-добрият баща", написа гурото за футболни новини.

Хаити е една от най-бедните и най-опасните страни в света. Футболният отбор участва за втори път на Мондиал след 1974 г. Интересно е да се спомене, че тимът не играе домакинствата си в Хаити, а в Кюрасао, защото в страната властват улични банди.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.