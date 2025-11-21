Най-опасната страна на света прави невъзможното: Мондиал 2026!

Докато Хаити триумфира футболно, държавата буквално гори. ООН я обяви за едно от най-опасните места на Земята – там, където гладът, престъпността и откровеният анархизъм вървят ръка за ръка.
Да, Хаити ще играе на световното първенство по футбол през 2026 г. Карибската страна ще участва на Мондиал за първи път от 1974 г.
В държава, малко по-голяма от Белгия, въоръжени групировки се множат като плевели. От 2020 г. престрелките са ежедневие, а „войните на бандите“ – новата нормалност.
През 2020 г. Жовенел Моис е разстрелян в собствения си дом. Обещаваше реформи, но властваше с укази и разклати държавата до основи. Смъртта му запали фитила.
Стотици хиляди загинаха, столицата бе смазана. Корупцията и бедността превърнаха възстановяването в катастрофа, която отвори вратите за хаос.
Ариел Хенри – човекът, който трябваше да стане премиер – мистериозно се озова президент. Без избори. Мнозина го смятаха за марионетка и нелегитимен лидер.
80–90% от Порт о Пренс е под пълен контрол на банди. Хората не могат да излизат, а стрелбата посред бял ден е като фонов шум.
През 2024 г. бунтовници атакуват два затвора и пускат на свобода хиляди престъпници. Оттам нататък всичко става още по-диво.
Под натиск на въоръжени групи Хенри подава оставка. Назначава се преходен съвет, но бандите обещават да държат властта... независимо кой управлява.
Хаити дори не произвежда оръжия – всичко влиза контрабандно.
Емиграцията и вътрешното разселване източват страната.
През 2025 г. Хаити потъва в тъмнина. Икономиката замръзва, гладът става масов.
ООН праща хуманитарна помощ, но големите държави отказват да изпратят войски. Единствено Кения се намесва, засега без успех.
Стадионът в столицата е окупиран от банди. Хаити игра всичките си домакинства в Кюрасао – и въпреки това се класира на Мондиал за първи път от 1974 г.
В държава на ръба на разпада – футболът остава единственото чудо.
