Най-опасната страна на света прави невъзможното: Мондиал 2026!

13 факта за Хаити, които звучат като апокалипсис

Най-опасната страна на света прави невъзможното: Мондиал 2026!
БГНЕС

Докато Хаити триумфира футболно, държавата буквално гори. ООН я обяви за едно от най-опасните места на Земята там, където гладът, престъпността и откровеният анархизъм вървят ръка за ръка.

Да, Хаити ще играе на световното първенство по футбол през 2026 г. Карибската страна ще участва на Мондиал за първи път от 1974 г.

1. Над 200 банди управляват страната.

В държава, малко по-голяма от Белгия, въоръжени групировки се множат като плевели. От 2020 г. престрелките са ежедневие, а войните на бандите“ новата нормалност.

2. Убийството на президента разпали хаоса.

През 2020 г. Жовенел Моис е разстрелян в собствения си дом. Обещаваше реформи, но властваше с укази и разклати държавата до основи. Смъртта му запали фитила.

3. Земетресението от 2010 г. все още преследва Хаити.

Стотици хиляди загинаха, столицата бе смазана. Корупцията и бедността превърнаха възстановяването в катастрофа, която отвори вратите за хаос.

4. Президент назначен отвън.

Ариел Хенри човекът, който трябваше да стане премиер мистериозно се озова президент. Без избори. Мнозина го смятаха за марионетка и нелегитимен лидер.

5. Столицата падна.

Снимка: БГНЕС

80–90% от Порт о Пренс е под пълен контрол на банди. Хората не могат да излизат, а стрелбата посред бял ден е като фонов шум.

6. 4000 затворници освободени.

През 2024 г. бунтовници атакуват два затвора и пускат на свобода хиляди престъпници. Оттам нататък всичко става още по-диво.

7. Днес Хаити дори няма истински президент.

Под натиск на въоръжени групи Хенри подава оставка. Назначава се преходен съвет, но бандите обещават да държат властта... независимо кой управлява.

8. Половин милион незаконни оръжия.

Хаити дори не произвежда оръжия всичко влиза контрабандно.

9. 5600 убити само през 2024 г.

Най-слаби на Балканите: Минаха ни Ангола, Хаити, Сирия...

10. Милион души бягат.

Емиграцията и вътрешното разселване източват страната.

11. Най-голямата електроцентрала спира.

През 2025 г. Хаити потъва в тъмнина. Икономиката замръзва, гладът става масов.

12. Светът помага малко.

ООН праща хуманитарна помощ, но големите държави отказват да изпратят войски. Единствено Кения се намесва, засега без успех.

13. Футболният отбор дори не игра у дома.

Стадионът в столицата е окупиран от банди. Хаити игра всичките си домакинства в Кюрасао и въпреки това се класира на Мондиал за първи път от 1974 г.

В държава на ръба на разпада футболът остава единственото чудо.

Класира отбора за световното без да стъпва в екзотичната страна!

