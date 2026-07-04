Всички погледи към Мбапе! Франция излиза срещу Парагвай
Колко ли гола ще вкара днес французинът?
Франция е големият фаворит в осминафиналния сблъсък с Парагвай на Мондиал 2026.
"Петлите" впечатляват с резултатната си игра. А всички погледи отново ще бъдат насочени към Килиан Мбапе.
Суперзвездата е лидерът, който трябва да изведе отбора към нов успех.
Франция не спира да бележи
Тимът на Дидие Дешан разгроми Швеция с 3:0 в предишния кръг. Това беше пети пореден мач, в който французите вкарват поне три гола.
Мбапе отново е основното оръжие в нападение. Франция има само две загуби в последните си 23 срещи на световни първенства. След титлата през 2018 г. и финала през 2022 г. сега "петлите" мечтаят за трети пореден финал.
Парагвай вече шокира Германия
Южноамериканците поднесоха една от най-големите изненади на турнира. Те елиминираха Германия след изпълнение на дузпи.
Така Парагвай се доближи само на една победа от повторение на най-доброто си представяне на световно първенство. След тежката загуба с 1:4 в първия мач тимът не познава поражението и допусна само един гол в следващите три срещи.
Историята е на страната на "петлите"
Франция няма загуба в петте си мача срещу Парагвай. Балансът е три победи и две равенства.
Сред тях са успехът със 7:3 на Мондиал 1958 и победата с 1:0 през 1998 г., когато французите триумфираха със световната титла.
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