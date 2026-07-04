Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Всички погледи към Мбапе! Франция излиза срещу Парагвай Колко ли гола ще вкара днес французинът? Снимка: Getty Images

Франция е големият фаворит в осминафиналния сблъсък с Парагвай на Мондиал 2026.

"Петлите" впечатляват с резултатната си игра. А всички погледи отново ще бъдат насочени към Килиан Мбапе.

Суперзвездата е лидерът, който трябва да изведе отбора към нов успех.

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Франция не спира да бележи

Тимът на Дидие Дешан разгроми Швеция с 3:0 в предишния кръг. Това беше пети пореден мач, в който французите вкарват поне три гола.

Мбапе отново е основното оръжие в нападение. Франция има само две загуби в последните си 23 срещи на световни първенства. След титлата през 2018 г. и финала през 2022 г. сега "петлите" мечтаят за трети пореден финал.

Снимка: Getty Images

Парагвай вече шокира Германия

Южноамериканците поднесоха една от най-големите изненади на турнира. Те елиминираха Германия след изпълнение на дузпи.

Така Парагвай се доближи само на една победа от повторение на най-доброто си представяне на световно първенство. След тежката загуба с 1:4 в първия мач тимът не познава поражението и допусна само един гол в следващите три срещи.

Снимка: Getty Images

Историята е на страната на "петлите"

Франция няма загуба в петте си мача срещу Парагвай. Балансът е три победи и две равенства.

Сред тях са успехът със 7:3 на Мондиал 1958 и победата с 1:0 през 1998 г., когато французите триумфираха със световната титла.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.