Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Задържан 7 часа и разпитван като престъпник - какво се случи със звездата на Ирак? Объркаха Аймен Хюсеин с терорист Снимка: Getty Images

Световното първенство започна по кошмарен начин за голямата звезда на Ирак Аймен Хюсеин. Нападателят беше задържан на летището, телефонът му беше подложен на щателна проверка, а самият той - разпитван близо 7 часа. Според журналиста Ромен Молина граничните служители дори го заподозрели в терористична дейност.

Иронията е жестока

Защото Аймен Хюсеин не е човек, свързан с терора. Той е човек, който е загубил почти всичко заради него.

Баща му - войник в иракската армия - е убит при атентат, за който отговорност поема Ал Кайда. Години по-късно брат му е отвлечен от бойци на ИДИЛ и изчезва безследно. Семейството е принудено да бяга от дома си, а детството на бъдещата футболна звезда преминава сред експлозии, страх и постоянна несигурност.

Снимка: Getty Images

Роден през 1996 г. в малко село в Северен Ирак, Хюсеин израства в страна, разкъсвана от война. След падането на режима на Саддам Хюсеин колите-бомби и атаките срещу петролопроводи се превръщат в ежедневие. На едва 12 години Аймен губи баща си при терористична атака в Багдад.

Вместо да се пречупи, момчето си поставя една цел - да стане футболист и да издържа семейството си.

Но съдбата продължава да го изпитва.

През 2014 г. ИДИЛ започва кървавата си офанзива в Северен Ирак. След падането на Хавиджа семейството на Хюсеин се оказва сред хилядите разселени хора. Дни наред той няма никаква информация за близките си. Накрая майка му успява да се свърже с него от бежански лагер под контрола на кюрдските сили.

Домът им е разрушен. Животът им – преобърнат. Най-тежкият удар тепърва предстои.

Брат му Атир, полицай по професия, е отвлечен от бойци на ИДИЛ и изчезва безследно. До днес няма официална информация за съдбата му.

„Все още се надявам, че е жив“, казва Хюсеин през 2016 г.

Тази надежда така и никога не се сбъдва.

Въпреки личната трагедия Аймен се превръща в символ на надеждата за цял Ирак.

Снимка: Getty Images

Само година и половина след изчезването на брат си той бележи победния гол срещу Катар на Азиатското младежко първенство и класира страната си за Олимпийските игри – постижение, което носи радост на милиони иракчани.

„Никога не съм си представял, че един гол може да донесе толкова много щастие“, признава тогава той.

През 2024 г. Хюсеин шокира Азия с два гола срещу Япония за историческата победа с 2:1 на Купата на Азия. Така Ирак прекъсва серия от 11 поредни победи на японците и записва първи успех срещу тях от повече от четири десетилетия.

Истинският връх идва по пътя към Мондиал 2026.

С девет попадения в квалификациите той е голмайсторът на Ирак, но най-ценният му удар е срещу Боливия в междуконтиненталния плейоф. Победният му гол изпраща Ирак на Световно първенство за първи път от 1986 година.

След последния съдийски сигнал Хюсеин празнува по най-емоционалния възможен начин.

„Танцувах с майка ми“, разкрива той.

А сега, след като беше погрешно набеден за терорист, Аймен Хюсеин е на най-голямата футболна сцена с една мисия – да покаже на света истинската си история.

История не на заподозрян. А на оцелял.