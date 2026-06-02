Заплашват да щурмуват стадиона при откриването на мондиала
Високо напрежение в Мексико преди мача с Южна Африка
Високо напрежение в Мексико преди мача срещу Южна Африка, с който ще бъде открито световното първенство по футбол! Над 14 000 притежатели на "доживотни" места заплашват да щурмуват Естадио Ацтека, ако ФИФА не им осигури безплатен достъп за двубоя.
Скандалът е заради съдебен спор между международната централа и Асоциацията на собствениците на ложи и места (АМТРР).
Феновете се позовават на 99-годишни договори, сключени през 60-те години на миналия век. Тогава, за да завършат строежа на съоръжението, собствениците продават 600 ложи и 8000 места на частни инвеститори срещу безплатен достъп за всяко събитие до 2065 г.
На световното първенство в страната през 1970 г., включващо "Мача на века" между Германия и Италия в полуфиналите, нямаше казус.
През 1986 г. обаче ФИФА поиска пълен контрол над билетите. Не успя да получи такъв и запалянковците гледаха безплатно Божията ръка на Диего Марадона срещу Англия в четвъртфиналите по пътя към триумфа.
Съдебен спор
В последните месеци ФИФА отчаяно опитва да блокира достъпа с цел продажба на скъпи VIP билети, но мексиканският съд отсъди в полза на феновете - договорите остават в сила. Операторът на стадиона изплати на ФИФА 54 млн. евро компенсация.
През миналия месец съдът отхвърли и наложената от ФИФА административна забрана за внасяне на храна от страна на тези 14 000 зрители. Централата опита да ги задължи да закупят кетъринг пакети за между 6 и 13 хил. евро.
Генералният секретар на АМТРР Роберто Ортега предупреди, че асоциацията има готовност да поиска съдебно разрешение за принудително влизане с помощта на органите на реда и ситуацията на входовете може да ескалира.
ФИФА отказва коментар. Очаква се в следващите дни електронните пропуски на притежателите на "доживотни" билети да бъдат принудително активирани, за да се избегнат ексцесии, които да помрачат откриването на световното първенство.