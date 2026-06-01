Григор Димитров пред bTV: Мога още! Аз съм най-големият си съперник! (ВИДЕО) Родната звезда в тениса се подготвя за мача срещу Стефанос Циципас, който може да гледате пряко по bTV и VOYO.BG

Няколко дни остават до тенис събитието на годината у нас Postbank Tennis Gala - демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас.

Събитието е на 12 юни, като мача ще може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG от 20:00 ч., а студиото ни започва преди това!

В дните преди мача, имахме привилегията да посетим Григор Димитров в... Монте Карло. Най-добрият български тенисист отвори дома и сърцето си в един от най-критични моменти в кариерата си.

Кризата

Григор Димитров не е в познатата форма от година насам. Причината - тежката контузия, която получи в средата на миналия сезон. Травмата в гръдния мускул, която той получи на четвъртфинала срещу Яник Синер на "Уимбълдън", доведе до дълго възстановяване.

Така Димитров започна с няколко загуби сезона и записа спад в ранглистата.

Но пък, дори в този тежък миг, когато много биха се обезкуражили, той намира сили! Както могат само най-големите в спорта!

"Знам, че мога още и искам да го направя. Това е едно от нещата, което, ако успея да го задържа в най-трудните моменти, ще има своя щастлив край", категоричен е Димитров.

Съперниците

Въпреки че формата му означава повече мачове и повече съперници на корта. Но пък като бивш номер 3 в света, той знае, че най-важната победа е срещу... самия себе си.

"Абсолютно! Без да се замислям. И това е първият път, който го виждам лице в лице", казва Григор.

Ще му помогне ли завръщането у дома, пред българска публика, която го обича?

Защо в най-трудните моменти доста от приятелите си тръгват?

Защо се завръща все по-често към корените си?

Цялото интервю с Григор Димитров гледайте тази неделя, 7 юни, в предаването "120 минути"!

А на 12 юни ни предстои зрелище от най-висока класа Postbank Tennis Gala: Григор Димитров срещу Стефанос Циципас - пряко по bTV и на VOYO.BG!