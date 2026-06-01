Григор Димитров пред bTV: Мога още! Аз съм най-големият си съперник! (ВИДЕО)
Родната звезда в тениса се подготвя за мача срещу Стефанос Циципас, който може да гледате пряко по bTV и VOYO.BG
Няколко дни остават до тенис събитието на годината у нас Postbank Tennis Gala - демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас.
Събитието е на 12 юни, като мача ще може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG от 20:00 ч., а студиото ни започва преди това!
В дните преди мача, имахме привилегията да посетим Григор Димитров в... Монте Карло. Най-добрият български тенисист отвори дома и сърцето си в един от най-критични моменти в кариерата си.
Кризата
Григор Димитров не е в познатата форма от година насам. Причината - тежката контузия, която получи в средата на миналия сезон. Травмата в гръдния мускул, която той получи на четвъртфинала срещу Яник Синер на "Уимбълдън", доведе до дълго възстановяване.
Така Димитров започна с няколко загуби сезона и записа спад в ранглистата.
Но пък, дори в този тежък миг, когато много биха се обезкуражили, той намира сили! Както могат само най-големите в спорта!
"Знам, че мога още и искам да го направя. Това е едно от нещата, което, ако успея да го задържа в най-трудните моменти, ще има своя щастлив край", категоричен е Димитров.
Съперниците
Въпреки че формата му означава повече мачове и повече съперници на корта. Но пък като бивш номер 3 в света, той знае, че най-важната победа е срещу... самия себе си.
"Абсолютно! Без да се замислям. И това е първият път, който го виждам лице в лице", казва Григор.
Ще му помогне ли завръщането у дома, пред българска публика, която го обича?
Защо в най-трудните моменти доста от приятелите си тръгват?
Защо се завръща все по-често към корените си?
