Иран постави ултиматум за мондиала в САЩ

Искането обаче противоречи на правилника на ФИФА

Иран постави ултиматум на САЩ и ФИФА за световното първенство по футбол това лято.

Участието на страната в мондиала, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли, остава под въпрос, въпреки че в Техеран беше направено изпращане на отбора.

Иранската футболна централа е изпратила до световната списък с 10 условия. Най-интересното от тях - ислямската република иска гаранции, че по време на форума ще бъдат развявани единствено знамена на официално признати държави.

Мач срещу гей парад

Причината е флагът на движението за правата на хора с различна сексуална ориентация (LGBTQ). Това обаче противоречи на правилника на ФИФА за защита на човешките права.

Иран има мач с Египет на 27 юни в Сиатъл, когато в града от щата Вашингтон ще се проведе гей парад.

Очаква се на стадиона да има много LGBTQ знамена, а корнер флагчетата да са със същите цветове.

От футболната федерация на Египет също изразиха категоричното си нежелание за присъствието на символи на хората с различна сексуална ориентация на стадиона по време на двубоя.

сащ футбол египет иран световно първенство мондиал фифа условия гей парад ултиматум LGBTQ

