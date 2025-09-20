18-годишна българка на тенис финал в Пазарджик (ВИДЕО)

Българката Елизара Янева се класираха за финала на сингъл на турнира от сериите ITF в Пазарджик.

В изцяло български полуфинал тя победи Лидия Енчева за близо час игра.

Така Янева ще спори за титлата и за част от наградния фонд от 40 000 долара.

Мачът

На полуфинал 18-годишната Янева се справи с Лидия Енчева с 6:2, 6:0 за 56 минути игра.

Финалистката доминираше изцяло в срещата, в която направи пет пробива. Тя спечели десет поредни гейма след 2:2 в първия сет, за да триумфира.

За титлата българката ще играе срещу Селена Яничиевич от Франция, която е номер 307 в световната ранглиста.

Статистиката

За 18-годишната Янева това е трети финал в турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF през този сезон.

Тя спечели две титли през февруари в Манакор (Испания).

Вчера Лия Каратанчева стана шампионка на двойки в Пазарджик, а през следващата седмица градът ще е домакин на още един турнир за жени от ITF.

