Тенис

18-годишна българка на тенис финал в Пазарджик (ВИДЕО)

Елизара Янева ще спори за титлата с 307-ата в света

18-годишна българка на тенис финал в Пазарджик (ВИДЕО)
Getty Images

Българката Елизара Янева се класираха за финала на сингъл на турнира от сериите ITF в Пазарджик. 

В изцяло български полуфинал тя победи Лидия Енчева за близо час игра. 

Така Янева ще спори за титлата и за част от наградния фонд от 40 000 долара.

Мачът

На полуфинал 18-годишната Янева се справи с Лидия Енчева с 6:2, 6:0 за 56 минути игра.

Финалистката доминираше изцяло в срещата, в която направи пет пробива. Тя спечели десет поредни гейма след 2:2 в първия сет, за да триумфира.

За титлата българката ще играе срещу Селена Яничиевич от Франция, която е номер 307 в световната ранглиста.

Статистиката

За 18-годишната Янева това е трети финал в турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF през този сезон.

Тя спечели две титли през февруари в Манакор (Испания). 

Вчера Лия Каратанчева стана шампионка на двойки в Пазарджик, а през следващата седмица градът ще е домакин на още един турнир за жени от ITF.

Тагове:

тенис пазарджик Елизара Янева Лидия Енчева

