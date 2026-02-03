bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Бекхенд в окото: Нелепа травма отказа №57 в тениса (ВИДЕО)

Джовани Мпечи Перикар се самонарани на корта в Монпелие

Френският тенисист Джовани Мпечи Перикар ще остане в историята с едно от най-абсурдните отказвания на корта. Световният №57 се самонарани по нелеп начин по време на мача от първия кръг на турнира в Монпелие.

При опит да завърши с бекхенд топка на мрежата, той я уцели с рамката на ракетата. Тя доби неочаквана траектория и го уцели в окото.

Джовани се свлече на корта и използва медицински таймаут. А със загубеното разиграване отстъпи с 3:6 в първия сет.

Минути по-късно стана ясно, че представителят на домакините не е в състояние да доиграе двубоя. А за победител беше обявен сънародникът му Артур Геа.

 
Тагове:

топка око отказа бекхенд Джовани Мпечи Перикар

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Гняв в Украйна: Да върнем Русия? Инфантилно, Инфантино!

Гняв в Украйна: Да върнем Русия? Инфантилно, Инфантино!
Отпор от Европа: ФИФА няма да гласува връщането на Русия

Отпор от Европа: ФИФА няма да гласува връщането на Русия
Марин Петков се размина с Кристиано Роналдо за 8 дни

Марин Петков се размина с Кристиано Роналдо за 8 дни
Така се извинява на жена: Волейболист взриви мрежата (ВИДЕО)

Така се извинява на жена: Волейболист взриви мрежата (ВИДЕО)

Последни новини

Отпор от Европа: ФИФА няма да гласува връщането на Русия

Отпор от Европа: ФИФА няма да гласува връщането на Русия
€600 милиона по-късно: Защо се нацупи Кристиано Роналдо?

€600 милиона по-късно: Защо се нацупи Кристиано Роналдо?
Така се извинява на жена: Волейболист взриви мрежата (ВИДЕО)

Така се извинява на жена: Волейболист взриви мрежата (ВИДЕО)
Марин Петков се размина с Кристиано Роналдо за 8 дни

Марин Петков се размина с Кристиано Роналдо за 8 дни
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV