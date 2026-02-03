Бекхенд в окото: Нелепа травма отказа №57 в тениса (ВИДЕО)

Френският тенисист Джовани Мпечи Перикар ще остане в историята с едно от най-абсурдните отказвания на корта. Световният №57 се самонарани по нелеп начин по време на мача от първия кръг на турнира в Монпелие.

При опит да завърши с бекхенд топка на мрежата, той я уцели с рамката на ракетата. Тя доби неочаквана траектория и го уцели в окото.

Джовани се свлече на корта и използва медицински таймаут. А със загубеното разиграване отстъпи с 3:6 в първия сет.

Минути по-късно стана ясно, че представителят на домакините не е в състояние да доиграе двубоя. А за победител беше обявен сънародникът му Артур Геа.