Новият Кака, но прилича и на Меси

Футболът винаги е раждал таланти. Но понякога се появява играч, който обещава бъдеще – и го променя още преди да е навършил пълнолетие. Такъв е случаят с 16-годишния феномен на Арсенал – Макс Дауман.

В епоха, в която талантите се появяват рано, но рядко получават шанс толкова бързо, Дауман направи немислимото. Роденият през 2009 г. атакуващ полузащитник вече е част от историята на Висшата лига. На 16 години и 74 дни той се превърна в най-младия голмайстор в историята на английския елит – рекорд, който изглеждаше почти недостижим.

От академията до голямата сцена

Историята на Дауман е тясно свързана с клуба от Северен Лондон. Роден в Челмсфорд, Есекс, той се присъединява към академията на Арсенал, когато е едва на шест години. Още тогава треньорите забелязват нещо различно – не само талант, а футболен интелект, рядък за толкова млад играч.

Годините в школата само затвърждават впечатленията. Техничен, креативен и изключително уверен с топката, Дауман се отличава с магически ляв крак, бърза мисъл и смелост да поема отговорност. Качества, които неизбежно водят до сравнения с големи имена като Кака и дори Лионел Меси.

Но младият англичанин не се стреми да бъде „новият“ някой. Той иска постепенно да изгради собствена идентичност на терена.

Рекорд след рекорд

Пътят към историята започва още през август, когато Дауман дебютира във Висшата лига на 15 години и 235 дни, превръщайки се във втория най-млад дебютант в историята на първенството.

Само два месеца по-късно вече е най-младият титуляр в историята на "топчиите", започвайки от първата минута в двубой от Купата на лигата.

През ноември идва нова крачка – дебют в Шампионска лига, където записва минути срещу Славия Прага. А това е сцена, на която дори много опитни футболисти чакат години.

Но истинският момент на безсмъртие идва в мача срещу Евертън.

Голът, който влезе в историята

"Карамелите" хвърлят всички играчи напред в търсене на изравнителен гол. Дори вратарят е в наказателното поле. След изчистена топка тя попада в краката на Дауман – в собствената половина.

Следват секунди, които ще останат в историята. С хладнокръвие и техника той елиминира двама съперници, ускорява през половината терен и насочва топката към празната врата.

Гол

Така, на едва 16 години, Макс Дауман записва името си със златни букви в историята на Висшата лига. Арсенал - Евъртън 2:0.

Вярата на Артета

Треньорът на Арсенал Микел Артета е сред хората, които най-силно вярват в таланта на младия халф. Испанският специалист многократно е подчертавал, че освен техническите си качества, Дауман притежава характер, спокойствие и зрялост, които рядко се срещат при футболист на тази възраст.

Именно затова клубът вече е подсигурил бъдещето му с предварителен договор. Според правилата в Англия той ще подпише първия си професионален контракт, когато навърши 17 години.

Бъдещето започва сега

Историята на Макс Дауман тепърва започва. А ако първите му стъпки са показателни, английският футбол може би наблюдава раждането на следващата голяма суперзвезда.