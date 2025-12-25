Симеон Николов и БГ Локо са на финал за Суперкупата на Русия

БГ Локомотив Новосибирск е на финал за Суперкупата на Русия! Тимът на световния вицешампион Симеон Николов, воден от Пламен Константинов, стигна до спора за трофея след обрат.

"Железничарите" победиха с 3:1 гейма (21:25, 25:20, 25:13, 30:28) Динамо Москва в полуфиналите.

Николов направи поредния си силен мач за Локомотив и изигра ключова роля за успеха. Специална мотивация имаше от присъствието на почти цялото семейство в трибуните - родителите Мая и Владо, сестра му Дария и брат му Филип.

Отново над всички

Николов завърши с 9 точки (2 аса, 3 блока, 80% ефективност в атака) и получи най-високата оценка в двубоя - 7.1. Иля Казаченков заби 28 точки (1 ас, 66% ефективност в атака) за победата. Омар Курбанов добави 15 точки (1 ас, 1 блок, 57% ефективност в атака).

Суперкупата за първи път се играе под формата на турнир. Досега носителят на трофея се определяше в един двубой между шампиона и победителя за Купата или финалиста.

В Санкт Петербург, другият финалист ще бъде определен от двойката Зенит Казан - Зенит Санкт Петербург. Николов ще излезе за първи трофей с Локомотив, чийто екип носи от лятото.

