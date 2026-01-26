bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Близнаците на Федерер пораснаха. Вижте как изглеждат! (СНИМКИ)

Тенис легендата има две момичета и две момчета

Когато на корта излезе Роджър Федерер, всички стават на крака! 

Със своите 20 титли от Големия шлем, бившият номер 1 в световната ранглиста заслужава признание и името му да бъде изписано със златни букви в историята на тениса. 

Но швейцарският Маестро има и по-голяма победа извън спорта - сплотеното му семейство с Мирка и четирите им деца. 

Близнаци

Роджър и съпругата му имат две двойки близнаци. 

Те винаги са предизвиквали интереса от страна на медиите. След като баща им прекрати официално кариерата си през 2022 г., не ги бяхме виждали. Тогава момичетата Майла и Шарлийн бяха на 13, а Лео и Лени бяха на 8. 

Снимка: Reuters

Преди дни баща им участва в откриването на Откритото първенство на Австралия и игра демонстративен мач с Андре Агаси, Патрик Рафтър и Лейтън Хюит. 

На трибуните бяха двете двойки близнаци. 

Момичетата вече са на 17, а момчетата - на 12. Станали са тийнейджъри и вече ясно се вижда на кого приличат. 

Снимка: Reuters

Приятелите

Още по-приятно за тенис феновете беше, че младежите останаха и за следващите мачове. 

На трибуните компания им правеше друг известен наследник - синът на Лейтън Хюит Круз. 

Снимка: Getty Images

Федерер не обича да разкрива много подробности от личния си живот. В едно от редките интервюта след края на кариерата си той заяви, че синовете и дъщерите му играят тенис, но едва ли всички ще тръгнат по неговия път. 

"Те играят тенис, ние караме ски и всички се учим да играем голф. Наскоро опитахме гмуркане. Но момичетата никога не са били запалени по тениса и за мен така е по-добре.", каза той и добави:

"Момчетата обичат футбола. Лео започна наскоро да проявява интерес да се занимава сериозно с тенис. Лени е много по-креативен - той много рисува и чете."

