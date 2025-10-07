bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Болки, гадене и влага: Новак Джокович оцеля в Шанхай

Сърбинът преследва рекордна титла №41 от мастърсите

Болки, гадене и влага: Новак Джокович оцеля в Шанхай

Болки в левия глезен, гадене и висока влажност не попречиха на Новак Джокович да се промъкне до четвъртфиналите на мастърса в Шанхай. Сърбинът получи няколко медицински таймаута срещу Жауме Мунар.

Мачът продължи 2 часа и 40 минути и приключи при резултат 6:3, 5:7, 6:2.

Влажността на въздуха достигна 82%. Бившият 1 в света обаче се справи с тежките условия.

Груба грешка

След като спечели първия сет и загуби втория с късен пробив, Джокович се възползва от непростима грешка на Мунар в началото на третия. Тогава испанецът пропиля удобна топка при 40:15 и възможността да постигне ранен пробив.

 

Вместо това сам беше пробит, а в края на сета и още веднъж, за да може Джокович да затвори комфортно мача.

Така Ноле достига до четвъртфиналите при всичките си 11 участия на мастърса в Шанхай. Тук той е шампион рекордните четири пъти. В следващата фаза ще е фаворит срещу белгиеца Зизу Бергс.

Сърбинът преследва рекордна 41-а мастърс титла и първа от 2023 година, когато триумфира в Париж.

