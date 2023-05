Бореше се с алкохолизъм, а сега хиляди пеят в негова чест „Марсилезата“ (ВИДЕО)

Лука Пуй със сигурност ще запомни участието си на „Ролан Гарос“. След като в края на миналата седмица си осигури място в основната схема, французинът продупчи билета си и за втория кръг.

Lucas Pouille singing La Marseillaise (French National Anthem) with the Roland-Garros crowd on Court 14 to celebrate his first Grand Slam win in four yearspic.twitter.com/JhbvWZutfx