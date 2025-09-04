bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Браво, момчета! Иванов и Василев са четвъртфиналисти в Ню Йорк

Български финал на Откритото първенство на САЩ е възможен!

Браво, момчета! Иванов и Василев са четвъртфиналисти в Ню Йорк
Getty Images

Български тенис финал на турнир от Големия шлем е възможен, при това още на Откритото първенство на САЩ, което тече в момента! 

При юношите двама родни представители - Иван Иванов и Александър Василев, се класираха за четвъртфиналите

Те са в двата края на схемата при подрастващите, като при последващи победи може да мечтаем за български финал

Иван Иванов

Шампионът при юношите от "Уимбълдън" Иван Иванов победи американеца Максим Дюсо със 7:6, 6:4

Така той намери място в най-добрите 8. Юношата от академията на Рафаел Надал е фаворит за титлата, тъй като е номер 1 в света при подрастващите. 

Снимка: Getty Images

Следващият му съперник е Макс Шьонхаус от Германия. За Иванов мачът ще е с особен заряд, тъй като този съперник е единственият, побеждавал го през годината на турнири от Големия шлем. Шьонхаус успя да отстрани българина на полуфинал на Ролан Гарос.

Александър Василев

Братовчедът на Григор Димитров е пети в схемата на Откритото първенство на САЩ и вече има място сред най-добрите осем. 

Василев победи чеха Ян Кумстат със 7:5, 4:6, 7:6.

Снимка: Getty Images

 

Това му осигури четвъртфинал срещу американеца Анди Джонсън.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Иван Иванов юноши александър василев us open четвъртфинал Открито първенство на САЩ

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Никола Цолов ще кара във Формула 2

Никола Цолов ще кара във Формула 2

Начало: Може ли да бием Испания? (АНКЕТА)

Начало: Може ли да бием Испания? (АНКЕТА)
Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец

Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец

Време е за екшън! София е готова да приеме Евролигата! (ВИДЕО)

Време е за екшън! София е готова да приеме Евролигата! (ВИДЕО)

Последни новини

Никола Цолов ще кара във Формула 2

Никола Цолов ще кара във Формула 2

Христо Бонев за победата с 8:3 над Испания: Един удари юмрук на съдията (ВИДЕО)

Христо Бонев за победата с 8:3 над Испания: Един удари юмрук на съдията (ВИДЕО)
Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец

Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец

Начало: Може ли да бием Испания? (АНКЕТА)

Начало: Може ли да бием Испания? (АНКЕТА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV