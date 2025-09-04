Браво, момчета! Иванов и Василев са четвъртфиналисти в Ню Йорк

Български тенис финал на турнир от Големия шлем е възможен, при това още на Откритото първенство на САЩ, което тече в момента!

При юношите двама родни представители - Иван Иванов и Александър Василев, се класираха за четвъртфиналите.

Те са в двата края на схемата при подрастващите, като при последващи победи може да мечтаем за български финал.

Иван Иванов

Шампионът при юношите от "Уимбълдън" Иван Иванов победи американеца Максим Дюсо със 7:6, 6:4.

Така той намери място в най-добрите 8. Юношата от академията на Рафаел Надал е фаворит за титлата, тъй като е номер 1 в света при подрастващите.

Снимка: Getty Images

Следващият му съперник е Макс Шьонхаус от Германия. За Иванов мачът ще е с особен заряд, тъй като този съперник е единственият, побеждавал го през годината на турнири от Големия шлем. Шьонхаус успя да отстрани българина на полуфинал на Ролан Гарос.

Александър Василев

Братовчедът на Григор Димитров е пети в схемата на Откритото първенство на САЩ и вече има място сред най-добрите осем.

Василев победи чеха Ян Кумстат със 7:5, 4:6, 7:6.

Снимка: Getty Images

Това му осигури четвъртфинал срещу американеца Анди Джонсън.

