Тенис

Букет от памук напрегна Серина Уилямс (ВИДЕО)

Как се чувствате при такава декорация?, пита тенисистката

Букет от памук напрегна Серина Уилямс (ВИДЕО)

Букет от памук напрегна тенис легендата Серина Уилямс.

Носителката на 23 трофея от Големия шлем публикува в Instagram видео от престоя си в нюйоркски хотел покрай промоционално събитие. В клипа Уилямс обръща внимание на памук, поставен като украса във фоайето.

"Как се чувствате при такава декорация?", попита почитателите си по-малката от сестрите Уилямс. "Лично аз - не особено добре", заяви тя.

След това Уилямс отърка памук в ноктите си и направи гримаса. Мнозинството от феновете ѝ обаче споделиха, че не виждат проблем с декорацията.

Не става ясно дали Уилямс смята, че подобни украси трябва да са само от цветя или прави препратка към робството в САЩ до средата на 19-и век.

Снимка: Getty Images

Признанието на Уилямс

В последния месец Серина Уилямс предизвика вълна от реакции, след като призна, че рязкото ѝ отслабване с около 14 кг се дължи на медикамент за контрол на теглото, подобен на прословутия Ozempic.

Част от последователите ѝ се разочароваха и призоваха да спре приема, за да не се превърне в "поредната оземпикова кукла".

44-годишната Серина беше откровена за трансформацията си, за която ѝ е помогнало лекарството GLP-1 Ro. То, подобно на Ozempic, Wegovy и Mounjaro, действа за потискане на апетита и често се прилага чрез инжектиране при хора с диабет.

Снимка: Getty Images/Instagram

След месеци усилия за сваляне на килограмите след раждането, но безрезултатно, звездата решила да прибегне до Ro.

"Не успявах да сваля теглото, което ми трябваше, независимо какво правех, независимо колко тренирах. Беше лудост, защото никога през живота ми не се беше случвало да работя толкова усилено, да се храня толкова здравословно, а да не мога да стигна там, където трябваше да бъда.", сподели Уилямс пред списание People.

