Букет от памук напрегна Серина Уилямс (ВИДЕО)

Букет от памук напрегна тенис легендата Серина Уилямс.
Носителката на 23 трофея от Големия шлем публикува в Instagram видео от престоя си в нюйоркски хотел покрай промоционално събитие. В клипа Уилямс обръща внимание на памук, поставен като украса във фоайето.
"Как се чувствате при такава декорация?", попита почитателите си по-малката от сестрите Уилямс. "Лично аз - не особено добре", заяви тя.
“Unnatural”: Serena Williams Criticizes NYC Hotel for Cotton Plant Décor— Orbital News (@orbital_news_) September 26, 2025
In an Instagram story, the tennis star shared footage of a vase with cotton stems placed in a hallway and asked her followers: “Alright, everyone. How do we feel about cotton as decoration?” pic.twitter.com/dbz9so5zRP
След това Уилямс отърка памук в ноктите си и направи гримаса. Мнозинството от феновете ѝ обаче споделиха, че не виждат проблем с декорацията.
Не става ясно дали Уилямс смята, че подобни украси трябва да са само от цветя или прави препратка към робството в САЩ до средата на 19-и век.
В последния месец Серина Уилямс предизвика вълна от реакции, след като призна, че рязкото ѝ отслабване с около 14 кг се дължи на медикамент за контрол на теглото, подобен на прословутия Ozempic.
Част от последователите ѝ се разочароваха и призоваха да спре приема, за да не се превърне в "поредната оземпикова кукла".
44-годишната Серина беше откровена за трансформацията си, за която ѝ е помогнало лекарството GLP-1 Ro. То, подобно на Ozempic, Wegovy и Mounjaro, действа за потискане на апетита и често се прилага чрез инжектиране при хора с диабет.
След месеци усилия за сваляне на килограмите след раждането, но безрезултатно, звездата решила да прибегне до Ro.
"Не успявах да сваля теглото, което ми трябваше, независимо какво правех, независимо колко тренирах. Беше лудост, защото никога през живота ми не се беше случвало да работя толкова усилено, да се храня толкова здравословно, а да не мога да стигна там, където трябваше да бъда.", сподели Уилямс пред списание People.
