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Чандлър Бинг и псувните - тайната рецепта на новата кралица на тениса

Мира Андреева е родена в Красноярск, Джокович ѝ честити на руски

Чандлър Бинг и псувните - тайната рецепта на новата кралица на тениса
 Снимка: БГНЕС

Мира Андреева пише своята тенис приказка. Само на 19 години тя спечели титлата на Ролан Гарос, след като победи полякинята Мая Хвалинска с 6:3, 6:2 на финала и завоюва първия си трофей от Големия шлем.

С този успех тя се превърна в първата руска шампионка в турнир от Големия шлем след Мария Шарапова през 2014 г., както и в най-младата победителка в Париж от времето на Моника Селеш през 1990 г.

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След финала тя получи множество поздравления от света на тениса, включително от 24-кратния носител на титли от Големия шлем Новак Джокович, който ѝ честити на руски език. Сред най-обсъжданите реакции беше и тази на Александър Бублик, който публикува шеговито съобщение в социалните мрежи: „Мира, научих те как да псуваш, сега е твой ред да ме научиш как да играя тенис. Поздравления за дебюта ти в турнир от Големия шлем.“

Андреева, родена на 29 апрли 2007 г в Красноярск  и израснала в Москва, вече има пет титли на професионално ниво, включително две от сериите WTA 1000 – в Дубай и Индиън Уелс. Под ръководството на Кончита Мартинес тя се превърна в една от най-бързо прогресиращите тенисистки в тура.

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Зад успеха ѝ стои и сериозна работа върху психическата устойчивост, включително сътрудничество със спортен психолог. Самата тя подчертава, че на корта винаги се стреми да избира ролята на „боец“.

Извън корта Андреева е фенка на сериала „Приятели“, а любимият ѝ герой е Чандлър Бинг. Именно чрез популярния сериал тя усъвършенства английския си език. Сред спортните ѝ вдъхновения са Рафаел Надал, Роджър Федерер и баскетболната легенда ЛеБрон Джеймс.

 

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