Защо славяните са най-добрите в тениса? (ВИДЕО)

Общият славянски произход на народите от Балканите и Източна Европа отново се превърна в хит в социалните мрежи, а главните „виновници“ за това са Новак Джокович и Арина Сабаленка.

24-кратният шампион от Големия шлем публикува видеоклип, който бързо стана вирусен, в който той с хумор обяснява защо тенисистите от славянски произход имат толкова силен форхенд и невероятни удари от основната линия.

View this post on Instagram A post shared by Inna Rochèr (@slavic_usa)

„Знаете ли защо славяните са най-добрите в тениса?“ – казва Джокович във видеото, след което следва добре позната на нашите ширини сцена – традиционното тупане на килими върху лост в двора или пред блока...

Именно това е, което шеговито се представя като „тайната“ на мощния удар на тенисистите от тези региони. Съобщението бързо достигна до Арина Сабаленка, която го сподели с кратък, но ясен коментар: „Вярно“.

Въпреки че и двамата претърпяха неочаквано ранно елиминиране на последния Мастърс в Рим, те очевидно не са загубили доброто си настроение преди началото на втория за годината турнир от Големия шлем - "Ролан Гарос", което ще има допълнителна тежест за Джокович, тъй като той ще преследва историческа 25-та "Мейджър".