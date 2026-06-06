Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Исторически финал на "Ролан Гарос": И двете финалистки хванати с допинг! Халеп нападна Шарапова за допинг, после съдбата я застигна Снимка: Reuters

На 6 юни руският тенис отново има повод за гордост – Мира Андреева ще играе финал на "Ролан Гарос".

За последно рускиня стигна до мача за титлата през 2021 г., когато Анастасия Павлюченкова загуби от Барбора Крейчикова.

А последната руска шампионка край Айфеловата кула остава Мария Шарапова, която триумфира през 2014 г.

Тогава бившата любима на Григор Димитров пристигна във Франция като фаворит, след титли в Щутгарт и Мадрид. Пътят ѝ към финала обаче далеч не беше лесен. Тя обърна три поредни мача след загубен първи сет, а на четвъртфиналите пречупи бъдещата звезда Гарбине Мугуруса след драматичен обрат от 1:6.

Снимка: Getty Images

На финала рускинята се изправи срещу Симона Халеп. Двубоят продължи повече от три часа и се превърна в най-дългия финал от Големия шлем в кариерата на Маша. След ожесточена битка тя спечели с 6:4, 6:7, 6:4 и завоюва втората си титла на "Ролан Гарос".

Триумф и сълзи

След последната точка Мария падна на колене и се разплака на корта, а след това се качи на трибуните, за да празнува с треньорския си щаб. По-късно тя призна с чувство за хумор: „Ако някой ми беше казал, че ще имам повече титли на "Ролан Гарос" от всеки друг турнир от Големия шлем, щях да му кажа да отиде да се напие.“

Снимка: Reuters

Историята обаче получи неочаквано продължение. През 2016 г. Шарапова беше наказана за употреба на мелдоний. Година по-късно именно Халеп беше сред най-острите ѝ критици, заявявайки, че тенисисти, наказани за допинг, не трябва да получават "уайлд кард" за големи турнири.

Съдба

Пет години по-късно съдбата обърна ролите. През 2022 г. самата Халеп беше обвинена в нарушения на антидопинговите правила след положителен тест за роксадустат и нередности в биологичния ѝ паспорт. Първоначално наказана за четири години, тя успя да намали санкцията си след обжалване, но така и не се върна на предишното си ниво. През 2025 г. румънката сложи край на кариерата си.

Така финалът от 2014 г., донесъл последната руска титла на "Ролан Гарос", остана в историята не само с драматичния тенис и сълзите на Шарапова, но и с факта, че и двете героини в него по-късно се оказаха въвлечени в допинг скандали.