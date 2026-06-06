Исторически финал на "Ролан Гарос": И двете финалистки хванати с допинг!
Халеп нападна Шарапова за допинг, после съдбата я застигна
На 6 юни руският тенис отново има повод за гордост – Мира Андреева ще играе финал на "Ролан Гарос".
За последно рускиня стигна до мача за титлата през 2021 г., когато Анастасия Павлюченкова загуби от Барбора Крейчикова.
А последната руска шампионка край Айфеловата кула остава Мария Шарапова, която триумфира през 2014 г.
Тогава бившата любима на Григор Димитров пристигна във Франция като фаворит, след титли в Щутгарт и Мадрид. Пътят ѝ към финала обаче далеч не беше лесен. Тя обърна три поредни мача след загубен първи сет, а на четвъртфиналите пречупи бъдещата звезда Гарбине Мугуруса след драматичен обрат от 1:6.
На финала рускинята се изправи срещу Симона Халеп. Двубоят продължи повече от три часа и се превърна в най-дългия финал от Големия шлем в кариерата на Маша. След ожесточена битка тя спечели с 6:4, 6:7, 6:4 и завоюва втората си титла на "Ролан Гарос".
Триумф и сълзи
След последната точка Мария падна на колене и се разплака на корта, а след това се качи на трибуните, за да празнува с треньорския си щаб. По-късно тя призна с чувство за хумор: „Ако някой ми беше казал, че ще имам повече титли на "Ролан Гарос" от всеки друг турнир от Големия шлем, щях да му кажа да отиде да се напие.“
Историята обаче получи неочаквано продължение. През 2016 г. Шарапова беше наказана за употреба на мелдоний. Година по-късно именно Халеп беше сред най-острите ѝ критици, заявявайки, че тенисисти, наказани за допинг, не трябва да получават "уайлд кард" за големи турнири.
Съдба
Пет години по-късно съдбата обърна ролите. През 2022 г. самата Халеп беше обвинена в нарушения на антидопинговите правила след положителен тест за роксадустат и нередности в биологичния ѝ паспорт. Първоначално наказана за четири години, тя успя да намали санкцията си след обжалване, но така и не се върна на предишното си ниво. През 2025 г. румънката сложи край на кариерата си.
Така финалът от 2014 г., донесъл последната руска титла на "Ролан Гарос", остана в историята не само с драматичния тенис и сълзите на Шарапова, но и с факта, че и двете героини в него по-късно се оказаха въвлечени в допинг скандали.