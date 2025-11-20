bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч

Проблемите за гръцкия тенисист нямат край!

Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч

Проблемите за Стефанос Циципас нямат край! Най-добрият гръцки тенисист остана без шофьорска книжка за една година, след като беше хванат да кара луксозния си спортен автомобил с 210 км/ч по магистралата.

Циципас е един от първите в Гърция, които получават дигитална глоба чрез държавния портал gov.gr. Новите "умни камери", инсталирани по пътищата в южната ни съседка, са заснели тенисиста в нарушение.

Глобата на Циципас е в размер на 2000 евро.

Извън закона

Целта на властите с новата система за контрол на пътя е драстично намаляване на катастрофите и повишаване на безопасността, а нарушители като тенисиста получават известия директно в личните си дигитални профили.

Циципас преживява тежък период. Гъркът е измъчван от контузии, заради които пропусна и домашния турнир в Атина. Той се свлече до 34-ата позиция в световната ранглиста. Пропадането идва след скорошната раздяла с испанската тенисистка Паула Бадоса.

Последният успех на Циципас беше на 13 септември, когато отнесе с 6:2, 6:1 Тиаго Сейбо Уайлд (Бразилия) за Купа "Дейвис".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

гърция магистрала камери проблеми глоба нарушение спад срив превишена скорост на пътя умни тенисист стефанос циципас паула бадоса 210

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)
Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)

Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)
На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

На бърза програма: Изпран паспорт спря национал
Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Последни новини

Наш таекуондист стъпи на европейския връх при юношите (ВИДЕО)

Наш таекуондист стъпи на европейския връх при юношите (ВИДЕО)
Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)
На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

На бърза програма: Изпран паспорт спря национал
Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV