Тенис

Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)

Щастливият момент сподели треньорката му

Едва ли има човек у нас, който не е разбрал, че Григор Димитров се е прибрал в Хасково! 

Българският тенисист се възстановява от тежка травма, получена преди два месеца по време на осминафинала на "Уимбълдън". Тогава той водеше на световния номер 1 Яник Синер с 2:0 сета, но се отказа, заради разкъсване на гръден мускул. А след това се наложи операция. 

Добрата новина е, че Димитров вече е на корта! Поне на тренировъчния! И то в родния град. А желаещите да му партнират със сигурност са много. 

Пламен Павлов

Късметлията днес е шампионът на корта Пламен Павлов. Той е сребърен медалист от европейското първенство за спортисти със Синдром на Даун от юли 2025 г. 

Тенис ентусиастът спечели отличие на първенството в Прага.

За срещата съобщи треньорката му Таня Лахтева. 

"Благодарим ти за специалното отношение и хубавата тренировката! Нашият състезател Пламен Павлов, първият в историята на България тенисист със Синдром на Даун, тренира с Григор Димитров! Бързо възстановяване, Гришо и до скоро!", пише тя в социалните мрежи. 

За Пламен това е сбъдната мечта! 

Завръщане

Все още не е ясно кога Димитров ще се върне на корта. 

Той пропуска Откритото първенство на САЩ, което върви в момента. Българинът отказа и два турнира в Азия в края на сезона. 

Докога ще е в Хасково, също не е ясно, но от видеата се вижда, че на корта в родния град се чувства добре

Тагове:

хасково григор димитров синдром на даун Пламен Павлов тренира Таня Лахтева

