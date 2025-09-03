Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)

Едва ли има човек у нас, който не е разбрал, че Григор Димитров се е прибрал в Хасково!

Българският тенисист се възстановява от тежка травма, получена преди два месеца по време на осминафинала на "Уимбълдън". Тогава той водеше на световния номер 1 Яник Синер с 2:0 сета, но се отказа, заради разкъсване на гръден мускул. А след това се наложи операция.

Добрата новина е, че Димитров вече е на корта! Поне на тренировъчния! И то в родния град. А желаещите да му партнират със сигурност са много.

Пламен Павлов

Късметлията днес е шампионът на корта Пламен Павлов. Той е сребърен медалист от европейското първенство за спортисти със Синдром на Даун от юли 2025 г.

Тенис ентусиастът спечели отличие на първенството в Прага.

За срещата съобщи треньорката му Таня Лахтева.

"Благодарим ти за специалното отношение и хубавата тренировката! Нашият състезател Пламен Павлов, първият в историята на България тенисист със Синдром на Даун, тренира с Григор Димитров! Бързо възстановяване, Гришо и до скоро!", пише тя в социалните мрежи.

За Пламен това е сбъдната мечта!

Завръщане

Все още не е ясно кога Димитров ще се върне на корта.

Той пропуска Откритото първенство на САЩ, което върви в момента. Българинът отказа и два турнира в Азия в края на сезона.

Докога ще е в Хасково, също не е ясно, но от видеата се вижда, че на корта в родния град се чувства добре!

