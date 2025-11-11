Двама починаха във втория ден на АТР финалите

Кошмар в Торино (Италия), където се играе финалният АТР турнир за тенис сезона! Двама мъже - на 70 и 78 години, починаха във втория ден със само няколко часа разлика.

По време на двубоя между Тейлър Фриц (САЩ) и представителя на домакините Лоренцо Музети от група 2, 78-годишен фен колабира на трибуните. Медицинските екипи му оказаха спешна помощ и той беше откаран в близката болница Молинет. Там обаче не дошъл в съзнание, въпреки усилията на лекарите.

Трагедия имаше и в района на залата, в която се играят мачовете. 70-годишен се е почувствал зле във фен-зоната на площад Пиаца д'Арми, до Иналпи Арена. Спасителите го транспортираха все още жив, но опитите за реанимацията му се оказаха неуспешни.

Ужас в Торино

Двата смъртни случая стреснаха зрителите и създадоха минорно настроение покрай надпреварата, която трябваше да бъде спортен празник.

Днес участието си в турнира започна местният любимец Яник Синер. Носителят на трофея срази Оже-Алиасим (Канада). След час и 38 минути игра Синер се наложи с 2:0 сета (7:5, 6:1).

Другите двама тенисисти в предварителната група са Александър Зверев (Германия) и Бен Шелтън (САЩ). Първите двама продължават към осминафиналите.

