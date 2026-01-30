Джокович детронира Синер и излиза за 11-ата в Австралия

Епичен обрат приближи Новак Джокович до рекорден 11-и трофей от Australian Open! Сърбинът стигна до финала, след като детронира Яник Синер (Италия) с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в полуфинал, продължил малко над 4 часа.

В спора за трофея Ноле излиза срещу Карлос Алкарас, който също спечели маратонски двубой. Испанецът елиминира Александър Зверев (Германия) с 6:4, 7:6/5/, 6:7 /3/, 6:7 /4/, 7:5 след близо 5 часа и половина на корта.

За Джокович това ще бъде възможност да вдигне 25-и трофей от Големия шлем. Синер пък пропусна шанс за трети пореден триумф в Мелбърн.

Снимка: Reuters

Титаничен дуел

Яник Синер се опита да демонстрира превъзходството си в първия сет, като проби още във втория гейм и затвърди пробива за 3:0. До края на частта всеки взимаше подаването си, като това бе достатъчно за комфортното 3:0 за италианеца.

Във втория сет ролите се размениха. Джокович проби за 3:1 и направи сериозен аванс при 4:1. Сърбинът изравни резултата след 6:3.

Снимка: Reuters

В третата част всеки от двамата взимаше сервиса си до 5:4 за Синер. В десетия гейм италианецът пропусна един сетбол, но бе безпощаден при втория - 6:4.

Новак Джокович не се предаде и взе подаването на Синер още на старта на четвъртия сет, а след това затвърди за 2:0. При 4:3 сръбският ветеран преодоля критичен момент, като спаси две точки за пробив и стигна до 5:3, а след това и спечели с 6:4 при третия си опит за затвори частта.

Снимка: Reuters

Петият сет също бе драматичен. Яник Синер взимаше с лекота подаванията си, докато Джокович трябваше да се върне от 15:40 в четвъртия гейм, а след това спаси още два брейкбола и успя да се защити - 2:2. Той нанесе своя удар малко по-късно, на проби италианеца за 4:3. Решаващ бе следващия момент, когато при свое подаване, сърбинът изоставаше с 0:40 и изглеждаше напълно изцеден физически.

Снимка: Reuters

Ноле обаче успя да направи пет поредни точки, за което му помогнаха и два удара на Синер в аут, при които топката падна много близо до линията, но от външната страна. Джокович сервира за мача и поведе с 40:15, но пропусна първите два мачбола заради отлична защита и контраатаки на Синер. Той обаче успя при третия мачбол, след като Яник Синер изкара топката в аут.

Синер бе много по-убедителен при сервисите - 26 аса срещу 12 на Джокович. Италианецът бе и по-силен при печелившите удари с по-агресивната си игра - 72 на 46. И двамата направиха по 42 непредизвикани грешки. Сърбинът обаче бе малко по-концентриран в решаващите моменти, като направи три пробива от осем възможни, а Синер направи само два при цели 18 възможности.

Снимка: Reuters

