ЦСКА взривява пазара с бранител от Естудиантес!

Офертата на &quot;армейците&quot; за защитника е за 18-месечен наем

ЦСКА взривява пазара с бранител от Естудиантес!
ЦСКА не се спира и е на крачка от сериозен трансферен удар! „Червените“ работят по привличането на 25-годишния централен бранител Факундо Родригес от аржентинския гранд Естудиантес.

Давид Пастор: Ще понеса последствията и ще бъда за пример

Информацията идва от журналиста Сесар Луис Мерло, според когото преговорите вече са в ход. Офертата на "армейците" е за 18-месечен наем с включена опция за постоянен трансфер.

Родригес е изиграл 41 мача през миналия сезон, включително 9 срещи в Копа Либертадорес. През 2025 г. печели Клаусура в Аржентина с Естудиантес, а през 2023 г. е част от състава, който триумфира в Копа Судамерикана.

Договорът му с аржентинците е до декември 2027 г., а пазарната му стойност се оценява на около 800 000 евро.

