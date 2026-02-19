ЦСКА взривява пазара с бранител от Естудиантес!

ЦСКА не се спира и е на крачка от сериозен трансферен удар! „Червените“ работят по привличането на 25-годишния централен бранител Факундо Родригес от аржентинския гранд Естудиантес.
Информацията идва от журналиста Сесар Луис Мерло, според когото преговорите вече са в ход. Офертата на "армейците" е за 18-месечен наем с включена опция за постоянен трансфер.
[EXCLUSIVO] Estudiantes está en negociaciones para que Facundo Rodríguez se marcha al CSKA Sofía.— César Luis Merlo (@CLMerlo) February 19, 2026
La propuesta es por un préstamo de 18 meses con una opción de compra. pic.twitter.com/V4h5bPPUKm
Родригес е изиграл 41 мача през миналия сезон, включително 9 срещи в Копа Либертадорес. През 2025 г. печели Клаусура в Аржентина с Естудиантес, а през 2023 г. е част от състава, който триумфира в Копа Судамерикана.
Договорът му с аржентинците е до декември 2027 г., а пазарната му стойност се оценява на около 800 000 евро.