Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Джокович има над 400 милиона в банката, мислите ли, че бонусите са важни за него!?“ Защо Мастърс турнирите продължават две седмици? Снимка: Reuters

Най-големите имена в световния тенис ще пропуснат Мастърса в Монреал - Новак Джокович и Яник Синер се отказаха преди турнира, а Карлос Алкарас все още не е възстановен от контузията в китката.

Ролята на първи фаворит се пада сега на шампиона от "Ролан Гарос" Александър Зверев.

На пресконференцията немският тенисист беше попитан дали съществува възможност играчите да бъдат принуждавани да участват в подобни турнири, споменавайки се отнемане на точки от ранглистата на АTP или отмяна на финансови бонуси.

"Мислите ли, че бонусите са важни за Новак? Ако съм близо, той има над 400 милиона в банката, така че не вярвам, че това има значение за него. Още по-малко го интересува мястото в ранглистата", отговори Зверев.

Снимка: БГНЕС

Първата ракета на Германия смята, че причината за тази ситуация е новият формат на Мастърс турнирите, които сега продължават по-дълго от преди.

"Искате ли да паднем в световната ранглиста, ако не играем? Честно казано, ако форматът се върне към седемдневна продължителност, бихме могли да говорим за това. Но ако трябва да сме на тези състезания две седмици и половина, тогава не можете да ни принудите. Съжалявам, но това е много глупаво."

Зверев обаче решава да играе всички турнири.

"Някои играчи се нуждаят от повече мачове, за да са във форма, други по-малко. Аз принадлежа към първата група. Трябва да играя много. Не вярвам, че ще бъда в най-добрата форма тук, но в Синсинати ще е по-добре, а в Ню Йорк - най-добре."

Джокович, както и Григор Димитров, трябва да се завърне на корта в Синсинати . Очаква се Синер и Алкарас също да бъдат там.