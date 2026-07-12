Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никой не го спря! Яник Синер отново е шампион на "Уимбълдън" Обрат във финала на свещената трева Снимка: Reuters

Яник Синер затвърди статута си на най-добрия тенисист в света, след като защити титлата си на "Уимбълдън".

Във финала световният №1 обърна Александър Зверев с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 след 3.48 часа игра и триумфира за втора поредна година на свещената трева в Лондон.

Това е пета титла от Големия шлем в кариерата на италианеца и поредното доказателство за впечатляващото му постоянство на най-големите сцени. Освен това Синер записа победа №11 срещу германеца.

Финалът започна с изключително равностойна битка. Двамата финалисти бяха безкомпромисни на сервис, а първият сет беше решен след драматичен тайбрек. Шампионът от "Ролан Гарос" показа по-здрави нерви и спечели със 9-7, след като и двамата пропуснаха по един сетбол.

Снимка: Reuters

Втората част се разви по сходен сценарий, но този път Синер доминира в тайбрека. Италианецът поведе с 4-0, наложи своя ритъм и след 7-2 изравни резултата в сетовете.

Ключовият момент настъпи в третия сет. При 3:3 Зверев стигна до първата си възможност за пробив, но Синер я отрази с хладнокръвие. В същото разиграване германецът се подхлъзна и удари коляното си. Макар да продължи двубоя, той видимо загуби инерцията, а световният №1 веднага се възползва, реализира първия пробив в мача и затвори сета с 6:3.

В четвъртата част Синер окончателно наложи превъзходството си. Един пробив се оказа достатъчен, за да стигне до 6:4 и да вдигне трофея за втора поредна година.