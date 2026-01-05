Джокович напусна организацията, която сам основа

Новак Джокович изненада всички с решението си само дни преди началото на сезона в тениса!

Не, 38-годишният сърбин не слага край на кариерата си и очакваме и през 2026 г. да преследва мечтаната 25-а титла от Големия шлем. Той обаче се оттегля от организация, която сам основа през 2019 г.

Джокович вече няма да е начело на Професионалния съюз на тенисистите (PTPA).

Позицията

Бившият номер 1 в света на тениса заяви, че вече неговите ценности не съвпадат с тези на организацията.

Той и колегата му от Канада Вашек Поспишил стартираха съюза с идеята да защитава правата на тенисистите по света.

Снимка: БГНЕС

"Гордея се с визията, която аз и Вашек споделяхме, когато създадохме PTPA, за да дадем на играчите по-силен и по-независим глас, но стана ясно, че моите ценности и подход вече не съответстват на настоящата посока на организацията.

Ще продължа да се фокусирам върху тениса, семейството си и да допринасям за спорта по начини, които отразяват моите принципи", написа Джокович в социалните мрежи.

Подкрепа

Организацията предлага подкрепа на тенисисти, които имат нужда от такава по казуси, свързани със здравето им, с анти-допинговите правила, със заплащането им.

През март 2025 година PTPA заведе дело срещу АТР, WTA, IТF и ITIA (независима огранизацият за борба с допинга и корупцията).

Снимка: Reuters

Документът съдържа клаузи относно ограниченията на доходите на играчите, антидопинговата система и графика на турнирите.

