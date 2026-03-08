bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Веласкес: Лудогорец е шампион 14 поредни години – в колко държави има подобно нещо?

Не ни надиграха нито веднъж, убеден е треньорът на Левски

Треньорът на Левски София Хулио Веласкес говори пред медиите преди домакинството срещу Локомотив Пловдив от 25-ия кръг на Първа лига. „Сините“ приемат „смърфовете“ на "Герена" на 9 март от 18:00 часа.

Испанският специалист коментира и съперничеството с шампиона Лудогорец Разград, като подчерта колко сериозен е стандартът, който клубът от Разград е наложил в българския футбол.

„Когато говорим за Лудогорец, трябва да сме обективни. Това е отбор, който е шампион 14 поредни години. В колко държави се случва подобно нещо? Това показва огромен потенциал – не само на терена, но и като организация“, заяви Веласкес.

Въпреки доминацията на разградчани, наставникът на „сините“ подчерта, че Левски не се е чувствал надигран в директните сблъсъци през сезона.

„В някои от мачовете срещу тях показахме зрялост. В нито един двубой не ни надиграха. Отборът работи добре и се намираме в положителна позиция – нещо, което не се е случвало отдавна“, добави испанецът.

Веласкес призова играчите си да останат концентрирани върху следващото предизвикателство – домакинството срещу Локомотив Пловдив.

„Трябва да уважаваме всеки съперник. Те вече ни победиха на своя стадион. Анализираме силните и слабите им страни, за да изиграем добър мач и да опитаме да го спечелим“, каза още треньорът на Левски.

