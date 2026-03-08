bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Треньорът на Александър Везенков: Войните са за пари, а ние плащаме с души

Лично аз вдигнах ръце, откровен е Йоргос Барцокас

Треньорът на Александър Везенков: Войните са за пари, а ние плащаме с души
Reuters

След драматичната победа на Олимпиакос над Панатинайкос в Евролигата с 86:80, треньорът на отбора на звездата ни Александър Везенков - Йоргос Баркокас, отново привлече вниманието на медиите – този път не с тактическия план за мача, а с емоционалната си реакция към глобалните събития в света.

Емоции отвъд спорта

Снимка: БГНЕС

Докато мнозина очакваха анализ на играта, въпросите на журналистите се насочиха към войната в Близкия изток и влиянието ѝ върху играчите и треньорите, особено в контекста на клубовете от размирните региони.

„Зависи от социалната осъзнатост и емпатията на всеки човек“, заяви Баркокас. „Войните обикновено се водят за финансови интереси. Човешки души, деца и цивилни се жертват в името на печалбата.“

Лично признание

Треньорът призна, че очакванията му за мир са били наивни: „Лично аз вдигнах ръце. Преди няколко години вярвах, че вече няма да виждаме войни. Дъщеря ми ми каза, че в момента на планетата има повече от 100 войни – това ѝ казали в училище.“

 

Ще играе ли Везенков в ключовия мач с Норвегия? (ВИДЕО)

 

Баркокас подчерта, че глобалният разум и съпричастността често се оказват недостатъчни срещу финансовите и политическите интереси на големите лидери.

"А аз си мислех, че няма да има войни, защото обществата могат да общуват по различен начин. Така че, напълно съм грешал и определено не съм най-подходящият човек, с когото да се говори по тази тема“, завърши треньорът на гранда от Пирея.

 

Скандал на мача на Везенков: Собственикът на съперника унижи тежко легенда (ВИДЕО)

 

Тагове:

пари жертви война близък изток души дъщеря Александър Везенков Йоргос Барцокас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!

Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!
Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си

Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си
Момичето от сиропиталището, което спечели 20 медала (ВИДЕО)

Момичето от сиропиталището, което спечели 20 медала (ВИДЕО)
Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)

Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)

Последни новини

Килиан Мбапе бележи и на любовния фронт

Килиан Мбапе бележи и на любовния фронт
Мъжете кога? Женският ни национален отбор вкара 5 на Гибралтар

Мъжете кога? Женският ни национален отбор вкара 5 на Гибралтар
Битка до края, но №1 в света прекърши Григор Димитров

Битка до края, но №1 в света прекърши Григор Димитров
Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!

Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV