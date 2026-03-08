Треньорът на Александър Везенков: Войните са за пари, а ние плащаме с души

След драматичната победа на Олимпиакос над Панатинайкос в Евролигата с 86:80, треньорът на отбора на звездата ни Александър Везенков - Йоргос Баркокас, отново привлече вниманието на медиите – този път не с тактическия план за мача, а с емоционалната си реакция към глобалните събития в света.

Емоции отвъд спорта

Снимка: БГНЕС

Докато мнозина очакваха анализ на играта, въпросите на журналистите се насочиха към войната в Близкия изток и влиянието ѝ върху играчите и треньорите, особено в контекста на клубовете от размирните региони.

„Зависи от социалната осъзнатост и емпатията на всеки човек“, заяви Баркокас. „Войните обикновено се водят за финансови интереси. Човешки души, деца и цивилни се жертват в името на печалбата.“

Лично признание

Треньорът призна, че очакванията му за мир са били наивни: „Лично аз вдигнах ръце. Преди няколко години вярвах, че вече няма да виждаме войни. Дъщеря ми ми каза, че в момента на планетата има повече от 100 войни – това ѝ казали в училище.“

Баркокас подчерта, че глобалният разум и съпричастността често се оказват недостатъчни срещу финансовите и политическите интереси на големите лидери.

"А аз си мислех, че няма да има войни, защото обществата могат да общуват по различен начин. Така че, напълно съм грешал и определено не съм най-подходящият човек, с когото да се говори по тази тема“, завърши треньорът на гранда от Пирея.