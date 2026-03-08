Килиан Мбапе бележи и на любовния фронт

Личният живот на Килиан Мбапе винаги е бил в светлината на прожекторите. След близо две години, в които нападателят на Реал Мадрид предпочиташе да пази дистанция от медиите, фотографите и социалните мрежи отново уловиха какво (или коя) го вълнува извън терена.

Този път става дума за Естер Експозито – популярната актриса, известна с ролята си на Карла в сериала „Elite“.

Снимки, публикувани от френския блогър Анис Зитуни (по прякор Акабабе), показват двойката, прекарала романтична вечер в Париж с гледка към Айфеловата кула. Преди това те са били забелязани заедно и в Мадрид, а косвеното потвърждение идва от снимките на актрисата от френската столица в социалните мрежи.

Интересен факт е, че Мбапе е проявявал внимание към Експозито и преди. През 2019 г. той хареса нейна публикация в Instagram, което предизвика спекулации сред феновете за възможен трансфер на футболиста в Реал Мадрид. Пет години по-късно този трансфер наистина се осъществява, но връзката между двамата изглежда е започнала съвсем естествено.

Кой е новият „интерес“ на Мбапе?

Естер Експозито е 26-годишна актриса и модел, която има участие в късометражни филми и телевизионни сериали като „Vis-a-Vis“. Тя е сред най-популярните испански звезди в социалните мрежи. Комбинацията от популярност, талант и стил я прави идеална половинка за една от звездите на световния футбол.

Миналите афери на Мбапе

През годините аферите на Мбапе с Виктория Боня, Мария Луиза Якобели и Лола Индиго се превръщаха в горещи теми за таблоидите. Най-спекулативните публикации се отнасяха до слуховете за връзка с Инес Рау (бел. ред. - първото трансджендър зайче на Playboy), които впоследствие се оказаха неверни.

Това, което отличава сегашната ситуация, е постоянството и публичното присъствие на двойката – снимки от Париж, вечери с гледка към Айфеловата кула и социални мрежи, които дават впечатление за истинска връзка, а не просто за светска афера.