Джокович очаква дете

Ново бебе във фамилия Джокович. 34-годишният Марко Джокович скоро ще става баща, а братята му Новак (38) и Джордже (30) – вече се готви да отпразнува този специален момент.

Годеницата на Марко, Летисия, публикува трогателна снимка в Instagram, на която заедно с Марко посочват корема ѝ, а надписът гласи: „Ние“.

Летисия Тесара е бразилска дизайнерка, която от няколко години дели живота си с Марко. Двамата живеят в Марбея, където скоро ще посрещнат първото си дете. Макар и рядко да се появяват публично, те понякога споделят моменти на любов и щастие в социалните мрежи.

В едно от своите публикации Летисия сподели: „Не знам откъде да започна, когато мисля за теб. Чувствата ми към теб нямат начало и край. Любовта ми започва всеки ден като нещо ново и необяснимо. Обичам те.“

Марко е преживял трудности по своя път – депресия и напрежение, свързано с това да бъде брат на 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович. Но с помощта на испанския гуру Пепе Имас той откри философията „Любов и мир“, научи се да обича себе си и да намира хармония в живота.