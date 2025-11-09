bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП

Късмет за италианеца

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП
Reuters

Новак Джокович първо отне мечтата на Лоренцо Музети за финалите на АТП в Торино, но после му подари шанса да играе сред най-добрите 8 вместо него.

Сърбинът триумфира в турнира в Атина с титла номер 101. На финала в гръцката столица той победи именно италианеца с 2:1 сета (4-6, 6-3, 7-5), за когото това бе последна възможност да се класира за финалите.

Късмет за Лоренцо Музети

По-късно обаче Музети все пак получи утеха. С пост в социалните мрежи Джокович обяви, че се отказва от финалите на АТП заради контузия.

"С нетърпение очаквах да участвам в турнира в Торино и да дам най-доброто от себе си, но след днешния финал в Атина, с тъга ви съобщавам, че трябва да се оттегля поради продължаваща контузия. Искрено съжалявам за феновете, които се надяваха да ме видят да играя вашата подкрепа означава много за мен. Пожелавам на всички играчи една невероятна надпревара и нямам търпение да се върна на корта с вас скоро", написа Джокович в "Инстаграм".

Неговото място ще бъде заето от италианеца, който попадна в група с Карлос Алкарас, Алекс де Минор и Тейлър Фриц.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole)

В другата група са Яник Синер, Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим, който се класира след загубата на Музети от Джокович, която попречи на италианеца да го изпревари в класирането.

Новак Джокович е печелил финалите на АТП рекордните седем пъти - през 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 и 2023 година. С победата си в Атина пък той стана най-възрастният играч с титла от турнири на АТП.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис новак джокович турнир атп финали лоренцо музети

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика (ВИДЕО)

След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика (ВИДЕО)
Даниел Боримиров: Съживяваме мъртъвци! (ВИДЕО)

Даниел Боримиров: Съживяваме мъртъвци! (ВИДЕО)
Георги Павлов: Сега е време за обединение в атлетиката (ВИДЕО)

Георги Павлов: Сега е време за обединение в атлетиката (ВИДЕО)
Бойко Величков: Имаше типичен червен картон за Георги Костадинов (ВИДЕО)

Бойко Величков: Имаше типичен червен картон за Георги Костадинов (ВИДЕО)

Последни новини

Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир
Бразилец донесе нов успех за Гьозтепе на Мъри (ВИДЕО)

Бразилец донесе нов успех за Гьозтепе на Мъри (ВИДЕО)
Георги Павлов: Сега е време за обединение в атлетиката (ВИДЕО)

Георги Павлов: Сега е време за обединение в атлетиката (ВИДЕО)
След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика (ВИДЕО)

След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV