Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП

Новак Джокович първо отне мечтата на Лоренцо Музети за финалите на АТП в Торино, но после му подари шанса да играе сред най-добрите 8 вместо него.

Сърбинът триумфира в турнира в Атина с титла номер 101. На финала в гръцката столица той победи именно италианеца с 2:1 сета (4-6, 6-3, 7-5), за когото това бе последна възможност да се класира за финалите.

Късмет за Лоренцо Музети

По-късно обаче Музети все пак получи утеха. С пост в социалните мрежи Джокович обяви, че се отказва от финалите на АТП заради контузия.

"С нетърпение очаквах да участвам в турнира в Торино и да дам най-доброто от себе си, но след днешния финал в Атина, с тъга ви съобщавам, че трябва да се оттегля поради продължаваща контузия. Искрено съжалявам за феновете, които се надяваха да ме видят да играя – вашата подкрепа означава много за мен. Пожелавам на всички играчи една невероятна надпревара и нямам търпение да се върна на корта с вас скоро", написа Джокович в "Инстаграм".

Неговото място ще бъде заето от италианеца, който попадна в група с Карлос Алкарас, Алекс де Минор и Тейлър Фриц.

View this post on Instagram A post shared by Novak Djokovic (@djokernole)

В другата група са Яник Синер, Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим, който се класира след загубата на Музети от Джокович, която попречи на италианеца да го изпревари в класирането.

Новак Джокович е печелил финалите на АТП рекордните седем пъти - през 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 и 2023 година. С победата си в Атина пък той стана най-възрастният играч с титла от турнири на АТП.

Снимка: Reuters

