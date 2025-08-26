Джокович: Заради баща ми не се чувствам достатъчно добър (ВИДЕО)

Новак Джокович мисли за отказване! На 38 години и с 24 титли от Големия шлем, той със сигурност знае, че кариерата му няма да продължи още дълги години. Дори напротив - скоро ще приключи.

Но какво го спира? Само мечтата за 25-ата титла?

Отговорът си има име. Сърджан Джокович - бащата на Ноле.

Детството

Пред индийския автор на подкасти за психичното здраве и бивш монах - Джей Шети, Джокович заяви, че от години се подготвя за пенсионирането си от тениса. И ще го направи, когато... почувства, че е най-добър в света.

Това е заветът на баща му.

Снимка: БГНЕС

"Такъв съм си. Винаги искам повече. От една страна това идва от добри намерения, от мотивацията, от любовта към спорта, от вдъхновението, от страстта, от това, че искам да правя хората щастливи. Но от друга тази мотивация идва и от постоянното усещане, че не е достатъчно. Това пък идва от отношенията с баща ми. Това усещане, че не съм достатъчно добър, не съм постигнал нужното. Този разговор ме прави много емоционален, водя често тази битка. Всички ме питат кога най-накрая ще реша да спра. Когато усетя, че вече нямам капацитет и способност да се боря за най-важните титли в спорта", категоричен е Джокович.

Сърджан Джокович и съпругата му Даяна има трима сина - Новак, Марко и Джордже.

Мисли за отказване

Тенисистът не крие, че за спортното му дълголетие са отговорни много фактори.

"Когато станеш на 30, вече започваш да броиш дните до края. Сега нещата са други. Защо? Защото доста напредна грижата за тялото. Не само 10-15 човека могат да си позволят щаб, който да се грижи да тях. Такива хора имат всички в топ 50. Сега условията са други, печелим повече и това ни позволява да наемем повече хора, които да следят формата ни. От друга страна става дума за суета. Какво мога да направя на 38? Колко още мога да изпитвам границите си? Честно казано, не усещам да имам нещо, което ме спира!", категоричен е Ноле.

Снимка: Reuters

В момента Джокович играе на Откритото първенство на САЩ, като победи в първия кръг Лърнър Тиен от САЩ.

