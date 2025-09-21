bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Елизара Янева спечели трета титла от ITF!

18-годишната българка триумфира на надпреварата в Пазарджик

Елизара Янева спечели трета титла от ITF!

18-годишната българка Елизара Янева триумфира на тенис турнира в Пазарджик! 

Това е нейна трета титла от веригата турнири на Международната федерация по тенис ITF за годината. 

На финала на червените кортове на клуб "Фаворит", Янева се справи с представителката на Франция Селена Яничиевич. 

Мачът

Българката победи със 7:5, 6:3 за час и 45 минути. 

Двете си размениха по два пробива до 5:5 в първия сет, след което Янева взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм и поведе в резултата.

 

Във втората част българката доминираше, спечели първите три гейма, след което преднината й достигна 5:2 и тя без проблеми затвори срещата с третия си мачбол.

Колекция

Така Янева прибавя титлата към двете от Манакор, Испания, спечелени през февруари 2025 г. 

Тя увеличи актива си в световната ранглиста с 50 точки и от понеделник ще е 463-та в света. Това е скок със 195 места в подреждането. 

Също така българката си осигури част от наградния фонд на турнира в Пазарджик, който е в размер на 40 000 долара.

Снимка: Българска федерация тенис

През следващата седмица градът ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF със същия награден фонд.

Тагове:

тенис пазарджик турнир Елизара Янева

