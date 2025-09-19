Григор Димитров глези Ейса в скъпарски ресторант (ВИДЕО)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес са в разгара на своята връзка. Първата ни ракета и мексиканският модел изглеждат по-щастливи от всякога и не го крият.

От днес бившият №3 в света трябва да бъде лектор на престижния форум за дълголетието в Санкт Морис, Швейцария. Вчера обаче той е забелязан в едно от най-емблематичните места в Ню Йорк, в компанията на Ейса.

Ах, тази любов

Димитров е завел своята половинка в известния ресторант The Corner Store - заведение, което е популярно с мотото си, че "събира хората заедно".

Ресторантът привлича много известни личности като актьори, музиканти, спортисти и бизнесмени, като последните, които са го посетили, са Тейлър Суифт и Травис Келси.

Ресторантът има дрескод, който е официално облекло и е задължителен за тези, които искат да вечерят в него.

През последните дни Ейса сподели снимки на Григор, който постоянно й подарява подаръци. "Цветя. През цялото време", трогната е мексиканката. Освен това тя се похвали, че двамата прекарват доста време заедно, като сподели, че са играли боулинг.

Също така тя определи Григор като "най-дисциплинираният". Тя публикува видео в социалните мрежи на българина как бяга с превързана ръка след контузията в мача срещу Яник Синер на "Уимбълдън".

"2 дни след контузията. Нищо не може да го спре. Не познавам по-трудолюбив човек. Най-дисциплинираният", написа Ейса.

Завръщане на корта

Голямото завръщане на Димитров на корта се очаква да е на АТР 250 в Стокхолм. Той е подал заявка за участие, като засега фигурира под №5 в списъка. В световната ранглиста Димитров е на 28-о място.

