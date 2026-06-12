Тенис Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор Димитров: Най-много искам да вдъхновявам децата (ВИДЕО) Никога не съм имал нормални условия в България за тенис, сподели първата ни ракета преди мача с Циципас

Броени часове остават до началото на Postbank Tennis Gala - мачът на най-добрия български тенисист Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в София, приходите от който ще отидат за благотворителните каузи на фондацията на най-добрия ни тенисист.

Срещата може да гледате пряко от 19:00 ч. на онлайн платформата ни VOYO.BG и на обновения ни сайт btvsport.bg, а веднага след централната емисия новини, малко преди 20:00 ч., излъчваме и пряко по bTV.

Снимка: БГНЕС

Двамата говориха пред медиите по-рано днес.

"Благодаря на Стефанос, че дойде и подкрепи фондацията ми с този мач, това винаги ми е било страст и винаги ме е движело напред. Огромно значение за мен има подкрепата на феновете и семейството, това ме кара да искам да помагам още повече на българските деца", обяви Григор в столицата.

"Не беше трудно да се разберем"

"Всяка година искам да правя такива мачове, те помагат на каузата ми и помагат на България. Ние със Стефанос сме от съседни държави и имаме много общи неща. Не беше трудно да се разберем, но иначе организацията е много сериозна и отнема много време, за да се съберем по отношение на графиците. Звездите се наредиха и успяхме да го осъществим", сподели хасковлията.

Снимка: БГНЕС

Димитров разкри и каква е непосредствената му програма преди най-престижния турнир на трева - "Уимбълдън".

"Ще играя на Чалънджър в Дъблин, желанието ми е да играя възможно най-много на трева. Не е ясно дали ще получа "уайлд кард" за "Уимбълдън", за мен по-важното е да остана позитивен и да натрупам нужните победи", допълни българинът.

Благотворителност

Той подчерта, че гледа отвъд моментните резултати и иска благотворителните демонстративни срещи да се превърнат в устойчива традиция.

"Важна е голямата картина, бих искал да направя традиция тези мачове. Не е задължително да е само с балкански тенисисти, но те със сигурност знаят как се прави. Важното е да сме близо до децата и да ги вдъхновяваме.

Аз бях много млад, когато пробих в тура, а тогава за мен беше много важно да прекарвам време с другите топ играчи. Искам да помогна на децата да усетят този близък контакт с тях, тези мачове са един от начините", обясни още първата ни ракета.

Снимка: БГНЕС

По отношение на спортната си форма Димитров призна, че възстановяването и психическата устойчивост остават сред основните му приоритети.

"По-важно е за мен да се подготвя физически, но е също толкова важно да обърна внимание на психологическата подготовка. Контузиите допринасят да се сринеш в ранглистата и това трябва да го приемеш, някои неща не можеш да контролираш", продължи Димитров.

Той коментира и проблемите с тенис инфраструктурата в България, като посочи, че въпреки традициите в спорта условията за развитие на младите таланти все още изостават.

В България

"Никога не съм имал нормални условия в България за тенис и това важи също за Стефанос в неговата страна. За съжаление, не сме имали никога и продължаваме да нямаме инфраструктура с нормални кортове и фитнес. Жалкото е, че имаме доста традиции в този спорт и продължаваме да имаме добри играчи с младото поколение, което идва след мен", каза Гришо.

"Благодаря на Григор за поканата, винаги съм му се възхищавал, защото той е в тура по-дълго от мен. Приятели сме отдавна и споделяме една съдба - в нашите съседни държави тенисът не е номер 1 сред спортовете и това също ни е сплотявало през годините", допълни Циципас.