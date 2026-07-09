Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор Димитров със силни думи: Благодаря, че ме накара да се влюбя! Родният тенисист сподели мисли след отличното си представяне на "Уимбълдън" Снимка: Reuters

Григор Димитров направи вдъхновяващо участие на един от най-важните турнири в тенис календара за годината - "Уимбълдън".

Българинът се завърна на мястото, където преди година получи ужасяваща контузия в гръдния мускул, която преобърна кариерата му. Въпреки принудителната почивка и спада в ранглистата, Димитров успя да стигне до осминафинал, да защити точките си.

Той дори имаше шанс за нещо повече, но загуби драматично с 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7(7) от друг участник с "уайлд кард" - Артър Фери.

посланието

Представянето на Григор бе вдъхновяващо и забелязано от феновете, а той имаше какво да каже след последния си мач. Направи го в социалните мрежи.

"Благодаря ти за тази възможност и за това, че ми напомни не само защо толкова обичам тази игра, но и за невероятната доброта, човечност и подкрепа, които все още съществуват в хората.

Този турнир ми даде толкова много и това, което преживях тук, ще заеме завинаги специално място в галерията на сърцето ми.

Дълбоко съм благодарен за начина, по който животът продължава да ме предизвиква - не само като тенисист, но и като човек. Всяка стъпка ме е карала да се изправя срещу играта, но преди всичко, да се изправя срещу собственото си развитие. Наистина вярвам, че всичко се случва с причина и че всяко преживяване, независимо дали е радостно или болезнено, носи уроци.

Снимка: Getty Images

През всички възходи и падения, научих се да прегръщам несъвършенствата, които се намират в пукнатините. Днес мога да запълня тези празнини с благодарност, перспектива и всяка емоция, която идва с това пътуване, независимо дали е положителна или отрицателна.

Благодаря ти, „Уимбълдън“, за това, че ми напомни защо се влюбих в тази игра и за това, че ми даде спомени, които ще нося с мен завинаги."

Г.Д.

Накъде?

След "Уимбълдън" Димитров ще се изкачи с две места в световната ранглиста и ще е 144-и.

Следващият му мач ще е на турнира в Бощад, Швеция. Надпреварата ще се проведе от 13 до 19 юли, а това ще е първо участие за българина там от 2013 г- насам.